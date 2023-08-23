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ЗСУ наближаються до другої лінії: в ISW оцінили ситуацію на фронті в Запорізькій області

23 серпня 2023 07:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ЗСУ наближаються до другої лінії: в ISW оцінили ситуацію на фронті в Запорізькій області
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Успішний контрнаступ української армії в Роботино, що на Запоріжжі — початок операції на другій лінії оборони російських окупантів.

Про це йдеться в щоденному звіті американського інституту вивчення війни (ISW)

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ЗСУ наближаються до другої лінії фронту

Зазначається, що наступ українських військових у районі Роботиного Запорізької області наближає ЗСУ до початку операцій проти другої лінії оборони російських загарбників, яка може бути відносно слабшою, ніж їхня перша лінія в цьому районі.

Аналітики повідомляють, що не помітили посилення російських підрозділів в цьому районі новими з'єднаннями або частинами, за винятком бічного перекидання груп 7 дивізії ВДВ і прибуття елементів батальйону "Ахмат-південь" в серпні.

Як йдеться в публікації, відсутність помітних російських з'єднань і частин на другорядних рубежах оборони на заході Запорізької області може свідчити про те, що ці позиції можуть зайняти елементи частин і з'єднань, які вже брали участь у бойових діях.

Російські тактичні звіти про контратаки в районі Роботиного свідчать про те, що 22-а та 45-а бригади спецназу противника займають позиції за першою лінією оборони та, можливо, за другою.

"Ймовірна нестача російських оперативних резервів, а також обмежені бокові перекидання до західної частини Запорізької області та спостережувані окремі незадіяні підрозділи на другій лінії оборони, припускає, що друга лінія російської оборони може бути значно менш захищеною. Однак російські формування та підрозділи, які зараз займають вторинні лінії оборони, наразі майже невідомі", — йдеться у звіті ISW. 

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що Сили оборони ведуть успішні наступальні дії і завдають точних ударів по противнику, що своєю чергою нервує та деморалізує росіян. Зокрема, у російському інфопросторі були розлючені ударом ЗСУ по Керченському мосту і закликали атакувати українців у відповідь. 

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