В ISW відзначили успіх ЗСУ та пояснили, що відбувається в армії РФ

Українські захисники завдають ударів по ворогу на фронті. Фото: Генштаб

Сили оборони ведуть успішні наступальні дії і завдають точних ударів по противнику, що своєю чергою нервує та деморалізує росіян. Зокрема, у російському інфопросторі були розлючені ударом ЗСУ по Керченському мосту і закликали атакувати українців у відповідь.

Про це йдеться у матеріалі від інституту вивчення війни ISW.

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"Деякі російські мілблогери висловили гнів через нещодавні українські удари по Керченському мосту та закликали російські сили атакувати сім’ї, будинки та інше майно українських керівників, щоб стримати подальші українські удари по російських глибоких тилах", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у РФ закликали застосувати до українців "стратегію відплати як у Лівані та на Північному Кавказі", а також завдати "особливо болючих" ударів.

Удари ЗСУ деморалізують росіян

Деякі російські ЗМІ стверджували, що удари по Москві та інших містах РФ виснажують російську ППО. Через це військові блогери почали дедалі частіше скаржитися на те, що армія деморалізована і не може протистояти атакам ЗСУ.

"Російське інсайдерське джерело стверджувало, що російська протиповітряна оборона не активувалася для захисту від нічного удару по залізничній станції Курська з 19 на 20 серпня, підкреслюючи часту скаргу мілблогерів про те, що російські сили не можуть захиститися від ударів по території Росії", — кажуть в ISW.

Для того, щоб покращити ситуацію, як стверджують у розвідці Британії, російське керівництво намагається чинити тиск на командування російських Повітряно-космічних сил.

Нагадаємо, за три тижні серпня українські захисники ліквідували 121 ворожий БпЛА зі 128, таким чином ефективність протидії російським дронам сягнула 90%.

Також ми писали, що українські військові успішно подолали мінні перепони та просунулися у напрямку Токмака у Запорізькій області. Звільнення Токмака та подальше просування буде складним завданням для наступу ЗСУ.