ВСУ освободили Роботино: прогноз эксперта

ВСУ. Фото: FB/Генштаб

Освобожденный недавно поселок Работино на юге Украины находится на автодороге из Орехова в Токмак. Этот город является основным логистическим хабом армии РФ и находится примерно в 20 км от Работино. После Орехова открывается путь на Мелитополь — главную цель украинского контрнаступления.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Он напомнил, что Украина полностью деоккупировала село Работино в Запорожской области, считавшееся одним из ключевых пунктов российской обороны. Эта сложная операция позволила украинским военным создать плацдарм для дальнейшего продвижения.

По данным Генштаба, Силы обороны преуспевают в направлении Новопрокоповки и закрепляются на новых рубежах.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Новопрокоповка находится южнее Работино. В настоящее время ВСУ взяли под свой контроль господствующие высоты вблизи этого населенного пункта. Потеря этих позиций будет означать, что украинские средства поражения смогут держать под огневым контролем значительные территории, включая Токмак", — подчеркнул Снегирев.

Однако ситуация для ВСУ усугубляется высокой насыщенностью обороны врага системами РЭБ. Они создают препятствия для работы украинских беспилотников и глушат сотовую связь. Это делает невозможным координацию действий между штурмовыми подразделениями ВСУ.

ВСУ. Фото: Генштаб

В пользу врага работает и местность, на юге и востоке — это равнина, все видно как на ладони. Кроме того, рашисты стянули на фронт немало живой силы.

Общая группировка росармии на Запорожском направлении насчитывает от 40 до 50 тысяч человек. В последнее время враг передислоцировал на данный участок фронта боеспособные части с Херсонского направления.

"Однако ВСУ приблизились ко второй оборонительной линии. Это укрепленные огневые рубежи, ДОТы с перекрестным сектором обстрела, а главное — обширные минные поля. Их ширина достигает 15 км. Поля прикрывает ствольная реактивная артиллерия врага, огонь корректируется с помощью огня. работают штурмовая авиация и вертолеты Ка-52", — отметил эксперт.

Также, по его словам, в таких чрезвычайно сложных условиях ВСУ имеют постоянное движение вперед. В настоящее время Силы обороны полностью освободили село Работино и двигаются в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки, а также Малой Токмачки и Очеретоватого.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 10 ударов по оккупантам. Благодаря этому было уничтожено немало вражеской военной техники.