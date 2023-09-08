ЗСУ звільнили Роботино: прогноз експерта

ЗСУ. Фото: FB/Генштаб

Звільнене нещодавно селище Роботине, що на півдні України, знаходиться на автодорозі з Оріхова до Токмака. Це місто є основним логістичним хабом армії РФ і розташовано приблизно за 20 км від Роботиного. Після Оріхова відкривається шлях на Мелітополь — головну ціль українського контрнаступу.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав український військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Він нагадав, що Україна повністю деокупувала село Роботине в Запорізькій області, яке вважалось одним із ключових пунктів російської оборони. Ця складна операція дозволила українським військовим створити плацдарм для подальшого просування. Наразі, за даними Генштабу, Сили оборони мають успіх у напрямку Новопрокопівки та закріплюються на нових рубежах.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Новопрокопівка знаходиться південніше Роботиного. Наразі ЗСУ взяли під свій контроль панівні висоти поблизу цього населеного пункту. Втрата цих позицій буде означати, що українські засоби ураження зможуть тримати під вогневим контролем значні території, включно із Токмаком", — наголосив Снєгирьов.

Проте ситуація для ЗСУ ускладнюється високою насиченістю оборони ворога системами РЕБ. Вони створюють перешкоди для роботи українських безпілотників та глушать стільниковий зв’язок. Це унеможливлює координацію дій між штурмовими підрозділами ЗСУ.

ЗСУ. Фото: Генштаб

На користь ворога працює й місцевість, на півдні та сході — це рівнина, все видно як на долоні. Крім того, рашисти стягнули на фронт чимало живої сили.

Загальне угруповання росармії на Запорізькому напрямку налічує від 40 до 50 тисяч осіб. А останнім часом ворог передислокував на цю ділянку фронту боєздатні частини із Херсонського напрямку.

"Проте ЗСУ таки наблизилися до другої оборонної лінії. Це укріплені вогневі рубежі, ДОТи з перехресним сектором обстрілу, а головне — обширні мінні поля. Їх ширина може сягати до 15 км. Поля прикриває ствольна реактивна артилерія ворога, вогонь коригується з допомогою дронів. Також працюють штурмова авіація та гелікоптери Ка-52", — зауважив експерт.

Також, за його словами, у таких надзвичайно складних умовах ЗСУ мають постійний рух вперед. Наразі Сили оборони повністю звільнили село Роботине і рухаються у напрямку Новоданилівки і Новопрокопівки, а також Малої Токмачки і Очеретуватого.

Нагадаємо, за даними Генштабу, впродовж минулої доби Збройні сили України завдали 10 ударів по окупантах. Завдяки цьому було знищено чимало ворожої військової техніки.