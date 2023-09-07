Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Центр нацспротиву розповів, як загарбники залякують студентів на окупованій Херсонщині arrow

Центр нацспротиву розповів, як загарбники залякують студентів на окупованій Херсонщині

7 вересня 2023 01:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Центр нацспротиву розповів, як загарбники залякують студентів на окупованій Херсонщині
Російські окупанти на блокпості. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворог продовжує тиснути на місцевих жителів окупованих територій. Так, в Херсонській області російські загарбники здійснюють "профілактику екстремізму" та перевіряють телефони в студентів. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Як окупанти "хазяйнують" на Херсонщині

"В межах "профілактики" окупаційні посіпаки обходять приміщення захоплених коледжів та училищ й здійснюють перевірку телефонів студентів. Звичайно, що головною увагою "правоохоронців" є саме пошук українських додатків на телефоні та доказів читання українських ЗМІ", — йдеться в матеріалі.

Зазначається, що загарбники погрожують розправою та закликають "здавати тих, хто не лояльний до окупаційної влади".

Нагадаємо, що впродовж доби, 5 вересня, російські терористи здійснили 65 обстрілів по Херсонській області та Херсоні з різного типу озброєння. Через атаки окупантів троє людей поранені.

Також ми повідомляли, що російські окупанти 3 вересня обстріляли селище Сонячне, що на Херсонщині. Внаслідок цього постраждав 11-річний хлопчик.

Додамо, що в біосферному заповіднику "Асканія Нова" знову пожежа. Палає близько 7 тисяч гектарів території ділянки "Південний".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз