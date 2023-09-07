Центр нацспротиву розповів, як загарбники залякують студентів на окупованій Херсонщині

Російські окупанти на блокпості. Фото: росЗМІ

Ворог продовжує тиснути на місцевих жителів окупованих територій. Так, в Херсонській області російські загарбники здійснюють "профілактику екстремізму" та перевіряють телефони в студентів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"В межах "профілактики" окупаційні посіпаки обходять приміщення захоплених коледжів та училищ й здійснюють перевірку телефонів студентів. Звичайно, що головною увагою "правоохоронців" є саме пошук українських додатків на телефоні та доказів читання українських ЗМІ", — йдеться в матеріалі.

Зазначається, що загарбники погрожують розправою та закликають "здавати тих, хто не лояльний до окупаційної влади".

Нагадаємо, що впродовж доби, 5 вересня, російські терористи здійснили 65 обстрілів по Херсонській області та Херсоні з різного типу озброєння. Через атаки окупантів троє людей поранені.

Також ми повідомляли, що російські окупанти 3 вересня обстріляли селище Сонячне, що на Херсонщині. Внаслідок цього постраждав 11-річний хлопчик.

Додамо, що в біосферному заповіднику "Асканія Нова" знову пожежа. Палає близько 7 тисяч гектарів території ділянки "Південний".