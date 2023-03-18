ВСУ не дают "спокойно жить" оккупантам: Генштаб отчитался об успехах
За прошедшие сутки украинские Силы обороны нанесли ряд успешных ударов по позициям оккупационных войск. Также ВСУ отразили более 100 атак врага на пяти направлениях фронта.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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Атаки врага
Противник в течение суток нанес 34 авиационных удара. 11 из них — с применением БПЛА "Шахед-136". 10 этих БпЛА, как сообщили в Генштабе, были уничтожены подразделениями ПВО, но один попал в объект промышленной инфраструктуры.
Также противник нанес один ракетный удар и совершил 57 обстрелов с РСЗО. Один из них — по населенному пункту Огромное Херсонской области. Обломками повреждены семь частных домов и здание местного детского сада.
Ответ ВСУ
Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава противника и одну позицию развертывания его средства ПВО.
Ситуация на фронте
В Генштабе отмечают, что основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
"Благодаря профессиональным и слаженным действиям, нашими защитниками отражено более 100 атак противника на указанных направлениях", — говорится в сообщении.
Напомним, количество уничтоженных в течение 17 марта российских оккупантов составляет примерно 880 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и дроны.
Фото: Reuters