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ЗСУ відправили на той світ ще майже 900 окупантів: оновлені дані про втрати рф

18 березня 2023 08:49
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
За час повномасштабної війни росія втратила понад 3,5 тис. танків
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Кількість знищених протягом 17 березня російських окупантів становить приблизно 880 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини, артилерійські системи та дрони. 

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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За добу 17 березня українські захисники знищили на фронтах війни приблизно 880 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили п'ять танків, сім бронемашин, вісім артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню та 14 безпілотників. 

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

  • особового складу – близько 164 200 (+880) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 3511 (+5) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 6830 (+7) од;
  • артилерійських систем – 2560 (+8) од;
  • РСЗВ – 506 (+2) од;
  • засоби ППО ‒ 265 (+0) од;
  • літаків – 305 (+0) од;
  • гелікоптерів – 290 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+14);
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5404 (+3) од;
  • спеціальна техніка ‒ 259 (+1).

Втрати росії на 18 березня 2023

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що для успішного контрнаступу Україні потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони і сучасні багатоцільові винищувачі. Це допоможе завоювати перевагу у повітрі.

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