ЗСУ не дають "спокійно жити" окупантам: Генштаб відзвітував про успіхи

Українські військові завдали низку успішних ударів по позиціях ворога

Протягом минулої доби українські Сили оборони завдали низки успішних ударів по позиціях окупаційних військ. Також ЗСУ відбили понад 100 атак ворога на п'яти напрямках фронту.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Атаки ворога

Противник протягом доби завдав 34 авіаційні удари. 11 з них — із застосуванням БпЛА "Шахед-136". 10 цих БпЛА, як поінформували у Генштабі, було знищено підрозділами ППО, але один влучив в об’єкт промислової інфраструктури.

Також противник завдав одного ракетного удару та здійснив 57 обстрілів з РСЗВ. Один з них — по населеному пункту Велетенське Херсонської області. Уламками пошкоджено сім приватних будинків та будівля місцевого дитячого садочка.

Відповідь ЗСУ

Авіація Сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження особового складу противника та одну позицію розгортання його засобу ППО.

Ситуація на фронті

У Генштабі зазначають, що основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

"Завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками відбито понад 100 атак противника на зазначених напрямках", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість знищених протягом 17 березня російських окупантів становить приблизно 880 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини, артилерійські системи та дрони.

Фото: Reuters