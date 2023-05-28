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ЗСУ показали, як знищують окупантів із гранатомета Carl Gustaf

28 травня 2023 17:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ показали, як знищують окупантів із гранатомета Carl Gustaf
ЗСУ сидять на позиції. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські захисники активно використовують у бойових діях шведський протитанковий гранатомет Carl Gustaf, щоб знищити противників на території, окупованій противником. Українських воїнів, які, використовуючи Carl Gustaf, роблять точні постріли, потім проводять перезарядку та продовжують обстріл.

Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних Сил України.

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Використання гранатомета Carl Gustaf

"Група Курта 28 ОМБр веде вогонь по позиціях росіян щодо шведського гранатомета "Carl Gustaf", — йдеться у підписі під відео.

Ця "труба", як її називають, націлена на російські броньовані цілі.

Carl Gustaf, багаторазовий гранатомет, створений у Швеції 1946 року, не слід вважати застарілим. За минулий час він зазнав чотирьох основних модернізацій, а арсенал снарядів для нього постійно оновлюється та вдосконалюється, що робить його одним із найефективніших протитанкових гранатометів у світі.

Свідченням реальних бойових можливостей Carl Gustaf є те, що це фактично бестселер на ринку озброєння, який використовується більш ніж у 40 країнах світу, включаючи ті, які можуть точно дозволити собі краще озброєння у світі. Зокрема, це США, Ізраїль та Японія — країни, які точно не економлять на своїх арміях.

Це підтверджується його популярністю на глобальному ринку озброєнь — Carl Gustaf використовується у більш ніж сорока країнах, включаючи такі потужні військові держави, як США, Ізраїль та Японія, які, безумовно, мають можливість вибирати найсучасніше та ефективніше озброєння.

Збройні сили України продовжують знищувати окупантів, які прийшли на наші землі. Від точної роботи українських штурмовиків окупанти тікають спотикаючись.

Нещодавно в мережі з'явилося відео, як 109-й окремий гірничо-штурмовий батальйон 10 ВДШБр "Едельвейс" "полює" на оккупантів. Українські захисники влучно скинули гранату на місце дислокації російських військ.

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