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ЗСУ під Бахмутом знищили російський склад боєприпасів: ефектне відео

13 травня 2023 19:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ під Бахмутом знищили російський склад боєприпасів: ефектне відео
Знищений склад БК окупантів під Бахмутом. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові показали, як знищили черговий польовий склад з російськими боєприпасами. Це відбулося під Бахмутом Донецької області. 

Про це повідомляє Третя окрема штурмова бригада.

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Військові розповіли, що вони використовували артилерію.

"122-мм калібр плюс артилерійський дивізіон Третьої штурмової бригади", — йдеться у повідомленні.

Ворожий склад знищили бійці "Молот Груп".

Нагадаємо, Збройні сили України просунулися вглиб на Бахмутському напрямку. Натомість військові РФ невпинно втрачають позиції.

Також ми писали, що Сили оборони України відбили у російських окупантів територію на південь від села Іванівське на Бахмутському напрямку. Росіяни зазнали значних втрат і відступили.

Додамо, завдяки аеророзвідці 127-ї бригади ТрО у Бахмуті була знищена штурмова група ворога. Для цього вистачило усього двох точних ударів української артилерії.

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