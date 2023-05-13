ЗСУ під Бахмутом знищили російський склад боєприпасів: ефектне відео
Українські військові показали, як знищили черговий польовий склад з російськими боєприпасами. Це відбулося під Бахмутом Донецької області.
Про це повідомляє Третя окрема штурмова бригада.
Знищення складу з російськими БК
Військові розповіли, що вони використовували артилерію.
"122-мм калібр плюс артилерійський дивізіон Третьої штурмової бригади", — йдеться у повідомленні.
Ворожий склад знищили бійці "Молот Груп".
Нагадаємо, Збройні сили України просунулися вглиб на Бахмутському напрямку. Натомість військові РФ невпинно втрачають позиції.
Також ми писали, що Сили оборони України відбили у російських окупантів територію на південь від села Іванівське на Бахмутському напрямку. Росіяни зазнали значних втрат і відступили.
Додамо, завдяки аеророзвідці 127-ї бригади ТрО у Бахмуті була знищена штурмова група ворога. Для цього вистачило усього двох точних ударів української артилерії.