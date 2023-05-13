ЗСУ під Бахмутом знищили російський склад боєприпасів: ефектне відео

Знищений склад БК окупантів під Бахмутом. Фото: скриншот з відео

Українські військові показали, як знищили черговий польовий склад з російськими боєприпасами. Це відбулося під Бахмутом Донецької області.

Про це повідомляє Третя окрема штурмова бригада.

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Військові розповіли, що вони використовували артилерію.

"122-мм калібр плюс артилерійський дивізіон Третьої штурмової бригади", — йдеться у повідомленні.

Ворожий склад знищили бійці "Молот Груп".

Нагадаємо, Збройні сили України просунулися вглиб на Бахмутському напрямку. Натомість військові РФ невпинно втрачають позиції.

Також ми писали, що Сили оборони України відбили у російських окупантів територію на південь від села Іванівське на Бахмутському напрямку. Росіяни зазнали значних втрат і відступили.

Додамо, завдяки аеророзвідці 127-ї бригади ТрО у Бахмуті була знищена штурмова група ворога. Для цього вистачило усього двох точних ударів української артилерії.