Вооруженные силы Украины

Украинским военным в Бахмуте требуется больше западного оружия, такого как ПЗРК класса "земля-воздух" Stinger с инфракрасной головкой самонаведения. Это нужно для того, чтобы противостоять российским оккупантам, которые стали использовать беспилотники в борьбе за контроль над городом.

Об этом сообщает Reuters.

ВСУ нужны Stinger

Воины отметили, что в последнее время вражеские беспилотники стали более активными в разведке, и использование обычной авиации уменьшилось. Главная цель украинских защитников — не поразить самолет врага, а дать понять, что ВСУ находятся в этом районе.

Один из бойцов призвал Запад поставлять Украине больше зенитных вооружений, включая американские ПЗРК Stinger. Он также отметил, что если украинцы запустят что-то по беспилотнику, то пилоты начинают бояться, что является важным психологическим фактором в борьбе.

Напомним, что основатель частной военной кампании "Вагнера" Евгений Пригожин готовится закрыть свои операции в Украине после неудач и нехватки людей и боеприпасов. Российское военное командование смогло ограничить вербовку в группу "Вагнера" и поставки боеприпасов для наемников, что привело к провалам операций в Украине.