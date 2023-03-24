ВСУ нужно больше Stinger в Бахмуте: какая причина
Украинским военным в Бахмуте требуется больше западного оружия, такого как ПЗРК класса "земля-воздух" Stinger с инфракрасной головкой самонаведения. Это нужно для того, чтобы противостоять российским оккупантам, которые стали использовать беспилотники в борьбе за контроль над городом.
Об этом сообщает Reuters.
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ВСУ нужны Stinger
Воины отметили, что в последнее время вражеские беспилотники стали более активными в разведке, и использование обычной авиации уменьшилось. Главная цель украинских защитников — не поразить самолет врага, а дать понять, что ВСУ находятся в этом районе.
Один из бойцов призвал Запад поставлять Украине больше зенитных вооружений, включая американские ПЗРК Stinger. Он также отметил, что если украинцы запустят что-то по беспилотнику, то пилоты начинают бояться, что является важным психологическим фактором в борьбе.
Напомним, что основатель частной военной кампании "Вагнера" Евгений Пригожин готовится закрыть свои операции в Украине после неудач и нехватки людей и боеприпасов. Российское военное командование смогло ограничить вербовку в группу "Вагнера" и поставки боеприпасов для наемников, что привело к провалам операций в Украине.