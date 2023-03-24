ЗСУ потрібно більше Stinger у Бахмуті: яка причина
Українським військовим у Бахмуті потрібно більше західної зброї, такої як ПЗРК класу "земля-повітря" Stinger з інфрачервоною головкою самонаведення. Це потрібно для того, щоб протистояти російським окупантам, які почали використовувати безпілотники у боротьбі за контроль над містом.
Про це повідомляє Reuters.
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ЗСУ потрібні Stinger
Воїни зазначили, що останнім часом ворожі безпілотники стали активнішими у розвідці, і використання звичайної авіації поменшало. Головна мета українських захисників — не уразити літак ворога, а дати зрозуміти, що ЗСУ перебувають у цьому районі.
Один із бійців закликав Захід постачати Україні більше зенітних озброєнь, включаючи американські ПЗРК Stinger. Він також зазначив, що якщо українці запустять щось безпілотником, то пілоти починають боятися, що є важливим психологічним фактором у боротьбі.
Нагадаємо, що засновник приватної військової кампанії "Вагнера" Євген Пригожин готується закрити свої операції в Україні після невдач та нестачі людей та боєприпасів. Російське військове командування змогло обмежити вербування до групи "Вагнера" та постачання боєприпасів для найманців, що призвело до провалів операцій в Україні.