Збройні сили України

Українським військовим у Бахмуті потрібно більше західної зброї, такої як ПЗРК класу "земля-повітря" Stinger з інфрачервоною головкою самонаведення. Це потрібно для того, щоб протистояти російським окупантам, які почали використовувати безпілотники у боротьбі за контроль над містом.

Про це повідомляє Reuters.

ЗСУ потрібні Stinger

Воїни зазначили, що останнім часом ворожі безпілотники стали активнішими у розвідці, і використання звичайної авіації поменшало. Головна мета українських захисників — не уразити літак ворога, а дати зрозуміти, що ЗСУ перебувають у цьому районі.

Один із бійців закликав Захід постачати Україні більше зенітних озброєнь, включаючи американські ПЗРК Stinger. Він також зазначив, що якщо українці запустять щось безпілотником, то пілоти починають боятися, що є важливим психологічним фактором у боротьбі.

Нагадаємо, що засновник приватної військової кампанії "Вагнера" Євген Пригожин готується закрити свої операції в Україні після невдач та нестачі людей та боєприпасів. Російське військове командування змогло обмежити вербування до групи "Вагнера" та постачання боєприпасів для найманців, що призвело до провалів операцій в Україні.