ВСУ перестали экономить боеприпасы на фронте — в СМИ назвали причину

Украинские военные. Фото: Генштаб

По данным СМИ, на Донецком направлении украинские военные перестали экономить боеприпасы для ударов по российским целям. Это, по мнению специалистов, произошло после того, как США приняли военную помощь для Украины.

Об этом пишет Bild.

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"На Донецком направлении украинские силы начали использовать гораздо больше ракет М30 для уничтожения российских систем залпового огня и зенитных систем на расстоянии до 80 км по линии фронта. Скорее всего, это говорит о том, что ВСУ пообещали сотни новых ракет в ближайшие несколько дней", — говорит эксперт Bild Юлиан Репке, говоря об увеличении использования снарядов украинской армией.

Аналитики отмечают, что одновременно с этим Вооруженные силы продолжают наносить массированные удары по российской нефтяной промышленности.

В частности, подчеркивают, пострадала нефтебаза "Роснефти" и насосная станция в Смоленской области РФ. Также под удар украинских военных попала нефтебаза в Воронежской области, а также тракторный завод в Липецке, занимавшийся производством комплектующих для военной бронетехники.

Напомним, Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. "За" проголосовали 79 сенаторов, а "против" — всего 18.

Соединенные Штаты готовы передать Украине пакет военной помощи в максимально скорые сроки. Для этого понадобится всего несколько дней.