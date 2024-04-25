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ЗСУ припинили заощаджувати боєприпаси на фронті — у ЗМІ назвали причину

25 квітня 2024 15:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ припинили заощаджувати боєприпаси на фронті — у ЗМІ назвали причину
Українські військові. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За даними ЗМІ, на Донецькому напрямку українські військові припинили заощаджувати боєприпаси для ударів по російських цілях. Це, на думку фахівців, сталося після того, як США ухвалили військову допомогу для України. 

Про це пише Bild.

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"На Донецькому напрямку українські сили почали використовувати значно більше ракет М30 для знищення російських систем залпового вогню та зенітних систем на відстані до 80 км за лінією фронту. Найімовірніше, це говорить про те, що ЗСУ пообіцяли сотні нових ракет у найближчі кілька днів", — каже експерт Bild Юліан Рьопке, говорячи про збільшення використання снарядів українською армією. 

Аналітики зазначають, що одночасно з цим Збройні сили продовжують завдавати масованих ударів по російській нафтовій промисловості.

Зокрема, наголошують, постраждала нафтобаза "Роснафти" та насосна станція у Смоленській області РФ. Також під удар українських військових потрапила нафтобаза у Воронезькій області, а також тракторний завод у Липецьку, який займався виробництвом комплектуючих для військової бронетехніки.

Нагадаємо, Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. "За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" — лише 18.

Сполучені Штати готові передати Україні пакет військової допомоги в максимально швидкі терміни. Для цього знадобиться лише кілька днів.

США
війна
ЗСУ
військова допомога
Донецька область
військові
боєприпаси
ракета
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