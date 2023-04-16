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ВСУ продолжают ликвидировать оккупантов: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

16 апреля 2023 08:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВСУ продолжают ликвидировать оккупантов: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
Украинские защитники на военной технике. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные продолжают успешно уничтожать российских оккупантов. Всего за последние сутки количество военных РФ уменьшилось на 520 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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За сутки, 150 апреля, украинские защитники уничтожили на фронтах войны 520 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, десять бронемашин, десять артиллерийских систем, 12 единиц автомобильной техники и автоцистерны и две единицы спецтехники.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

  • личного состава — около 182070 (+520) человек ликвидировано;
  • танков — 3657 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7083 (+10) ед.;
  • артиллерийских систем — 2795 (+10) ед.;
  • РСЗО — 538 (+3) ед.;
  • средств ПВО — 284 (+1) ед.;
  • самолетов — 308 (+1) ед.;
  • вертолетов — 293 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+0);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5658 (+12) ед.;
  • специальной техники — 326 (+2).
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Потери окупантов за 15 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В течение 14 апреля противник нанес новые авиационные и ракетные удары.

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