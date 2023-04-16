ВСУ продолжают ликвидировать оккупантов: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

Украинские защитники на военной технике. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают успешно уничтожать российских оккупантов. Всего за последние сутки количество военных РФ уменьшилось на 520 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Сколько россиян было ликвидировано в сутки 15 апреля

За сутки, 150 апреля, украинские защитники уничтожили на фронтах войны 520 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, десять бронемашин, десять артиллерийских систем, 12 единиц автомобильной техники и автоцистерны и две единицы спецтехники.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава — около 182070 (+520) человек ликвидировано;

танков — 3657 (+4) ед.;

боевых бронированных машин — 7083 (+10) ед.;

артиллерийских систем — 2795 (+10) ед.;

РСЗО — 538 (+3) ед.;

средств ПВО — 284 (+1) ед.;

самолетов — 308 (+1) ед.;

вертолетов — 293 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+0);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5658 (+12) ед.;

специальной техники — 326 (+2).

Потери окупантов за 15 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В течение 14 апреля противник нанес новые авиационные и ракетные удары.