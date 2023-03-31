ВСУ продолжают блестяще наносить удары по позициям оккупантов, — Генштаб

Вооруженные силы Украины

В течение последних суток, 30 марта, в рамках боевых действий украинские Вооруженные силы продолжают наносить удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Всего за сутки авиация Сил обороны провела 6 ударов, нацеленных на районы с концентрацией противников, что привело к значительному ущербу противникам.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

ВСУ наносят удары по оккупантам

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов, в которых была обнаружена концентрация военной техники, живой силы и вооружения противника, а также состав горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса и артиллерийское подразделение на огневой позиции. Станция радиоэлектронной борьбы, которая использовалась для координации действий противника, также была успешно уничтожена.

В результате этих ударов противник понес значительные потери, включая уничтожение техники и вооружения, а также живой силы. Украинские военные силы продолжают действовать в соответствии с международными нормами и стандартами, придерживаясь принципов справедливости и защиты своей территории и населения.

Напомним, что война на востоке Украины продолжается, и Воздушные силы ВСУ применяют новейшее вооружение, чтобы наносить успешные удары по важным целям против российских войск.