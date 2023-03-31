ЗСУ продовжують блискуче завдавати ударів по позиціях окупантів, — Генштаб

Збройні сили України

Протягом останньої доби, 30 березня, в рамках бойових дій українські Збройні сили продовжують завдавати ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Усього за добу авіація сил оборони провела 6 ударів, націлених на райони з концентрацією противників, що призвело до значної шкоди противникам.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 8 районів, у яких було виявлено концентрацію військової техніки, живої сили та озброєння противника, а також склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетні комплекси та артилерійський підрозділ на вогневій позиції. Станція радіоелектронної боротьби, яка використовувалася для координації дій противника, також успішно знищено.

Внаслідок цих ударів противник зазнав значних втрат, включаючи знищення техніки та озброєння, а також живої сили. Українські військові сили продовжують діяти відповідно до міжнародних норм та стандартів, дотримуючись принципів справедливості та захисту своєї території та населення.

Нагадаємо, що війна на сході України продовжується, і Повітряні сили ЗСУ застосовують новітнє озброєння, щоб завдавати успішних ударів по важливих цілях проти російських військ.