Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ продолжают ликвидировать врага: обновленные потери оккупантов от Генштаба arrow

ВСУ продолжают ликвидировать врага: обновленные потери оккупантов от Генштаба

29 августа 2023 08:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВСУ продолжают ликвидировать врага: обновленные потери оккупантов от Генштаба
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки, 28 августа, украинские воины уничтожили около 530 российских оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Потери оккупантов за минувшие сутки

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 530 оккупантов. Кроме того, противник потерял 14 танков, 17 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем и многие другие техники.

Утраты армии РФ за время полномасштабной войны

  • личного состава — около 261 840 (+530) человек;
  • танков — 4 414 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин — 8 579 (+17) ед.;
  • артиллерийских систем — 5 450 (+25) ед.;
  • РСЗО — 733 (+3) ед.;
  • средства ПВО — 500 (+1) ед.;
  • самолетов — 315 (+0) ед.;
  • вертолетов — 316 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4387 (+4);
  • крылатые ракеты — 1419 (+4);
  • корабли /катера — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7 909 (+43) ед.;
  • специальная техника — 820 (+11).
скриншот
Потери окупантов на 29 августа. Фото: Генштаб

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление, освобождая украинскую землю от оккупантов. Так, 22 августа официально сообщили, что Вооруженные силы Украины освободили Работино Запорожской области. После долгих месяцев адской борьбы защитники вошли в поселок и закрепились там.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

None

Главные новости 28 августа: продвижение ВСУ, "глаза" ГУР в Крыму, самоубийство полковника СБУ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз