ВСУ продолжают ликвидировать врага: обновленные потери оккупантов от Генштаба
За прошедшие сутки, 28 августа, украинские воины уничтожили около 530 российских оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Потери оккупантов за минувшие сутки
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 530 оккупантов. Кроме того, противник потерял 14 танков, 17 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем и многие другие техники.
Утраты армии РФ за время полномасштабной войны
- личного состава — около 261 840 (+530) человек;
- танков — 4 414 (+14) ед.;
- боевых бронированных машин — 8 579 (+17) ед.;
- артиллерийских систем — 5 450 (+25) ед.;
- РСЗО — 733 (+3) ед.;
- средства ПВО — 500 (+1) ед.;
- самолетов — 315 (+0) ед.;
- вертолетов — 316 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4387 (+4);
- крылатые ракеты — 1419 (+4);
- корабли /катера — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7 909 (+43) ед.;
- специальная техника — 820 (+11).
Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление, освобождая украинскую землю от оккупантов. Так, 22 августа официально сообщили, что Вооруженные силы Украины освободили Работино Запорожской области. После долгих месяцев адской борьбы защитники вошли в поселок и закрепились там.