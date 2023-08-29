ВСУ продолжают ликвидировать врага: обновленные потери оккупантов от Генштаба

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

За прошедшие сутки, 28 августа, украинские воины уничтожили около 530 российских оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов за минувшие сутки

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 530 оккупантов. Кроме того, противник потерял 14 танков, 17 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем и многие другие техники.

Утраты армии РФ за время полномасштабной войны

личного состава — около 261 840 (+530) человек;

танков — 4 414 (+14) ед.;

боевых бронированных машин — 8 579 (+17) ед.;

артиллерийских систем — 5 450 (+25) ед.;

РСЗО — 733 (+3) ед.;

средства ПВО — 500 (+1) ед.;

самолетов — 315 (+0) ед.;

вертолетов — 316 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4387 (+4);

крылатые ракеты — 1419 (+4);

корабли /катера — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 7 909 (+43) ед.;

специальная техника — 820 (+11).

Потери окупантов на 29 августа. Фото: Генштаб

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление, освобождая украинскую землю от оккупантов. Так, 22 августа официально сообщили, что Вооруженные силы Украины освободили Работино Запорожской области. После долгих месяцев адской борьбы защитники вошли в поселок и закрепились там.