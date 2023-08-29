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ЗСУ продовжують ліквідовувати ворога: оновлені втрати окупантів від Генштабу

29 серпня 2023 08:19
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ЗСУ продовжують ліквідовувати ворога: оновлені втрати окупантів від Генштабу
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Впродовж минулої доби, 28 серпня, українські воїни  знищили близько 530 російських окупантів.Окрім того, загарбники втрачають танки, бронемашини та артилерійські системи.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів за минулу добу

Протягом минулої доби ЗСУ знищили 530 окупантів. Крім того, противник втратив 14 танків, 17 бойових броньованих машин, 25 артилерійські системи та багато іншої техніки.

Втрати армії РФ за час повномасштабної війни

  • особового складу — близько 261 840 (+530) осіб;
  • танків — 4 414 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин — 8 579 (+17) од.;
  • артилерійських систем — 5 450 (+25) од.;
  • РСЗВ — 733 (+3) од.;
  • засоби ППО — 500 (+1) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 316 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 387 (+4);
  • крилаті ракети — 1 419 (+4);
  • кораблі /катери — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 909 (+43) од.;
  • спеціальна техніка — 820 (+11).
скріншот
Втрати окупантів на 29 серпня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, ЗСУ продовжують контрнаступ, звільняючи українську землю від окупантів. Так, 22 серпня, офіційно повідомили, що Збройні сили України звільнили Роботине Запорізької області. Після довгих місяців пекельної боротьби захисники зайшли в селище та закріпилися там.

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