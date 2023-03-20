ВСУ продолжают уничтожать оккупантов сотнями: Генштаб обнародовал свежие потери рф

Украинские защитники ведут борьбу с российскими оккупационными войсками

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 19 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли пять танков, 16 бронемашин, девять артиллерийских систем и два средства противовоздушной обороны.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери русской армии таковы:

личного состава — около 165 610 (+700) человек ликвидировано;

танков — 3 537 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 6 869 (+16) ед;

артиллерийских систем — 2 577 (+9) ед;

РСЗО — 507 (+0) ед;

средств ПВО — 270 (+2) ед;

самолетов — 305 (+0) ед;

вертолетов — 290 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2160 (+1);

крылатых ракет — 907 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 416 (+8) ед;

специальной техники — 265 (+3).

Напомним, что в оккупированном Крыму возник дефицит крови, захватчики забирают все запасы для раненых российских военнослужащих.

Фото: Генштаб ВСУ