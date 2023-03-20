ВСУ продолжают уничтожать оккупантов сотнями: Генштаб обнародовал свежие потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Ликвидированные захватчики
За 19 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли пять танков, 16 бронемашин, девять артиллерийских систем и два средства противовоздушной обороны.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери русской армии таковы:
- личного состава — около 165 610 (+700) человек ликвидировано;
- танков — 3 537 (+5) ед;
- боевых бронированных машин — 6 869 (+16) ед;
- артиллерийских систем — 2 577 (+9) ед;
- РСЗО — 507 (+0) ед;
- средств ПВО — 270 (+2) ед;
- самолетов — 305 (+0) ед;
- вертолетов — 290 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2160 (+1);
- крылатых ракет — 907 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 416 (+8) ед;
- специальной техники — 265 (+3).
Напомним, что в оккупированном Крыму возник дефицит крови, захватчики забирают все запасы для раненых российских военнослужащих.
Фото: Генштаб ВСУ