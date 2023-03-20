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​​​​​​​ЗСУ продовжують знищувати окупантів сотнями: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф

20 березня 2023 08:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українські захисники ведуть боротьбу з російськими окупаційними військами
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 19 березня українські захисники знищили на фронтах війни близько 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили п’ять танків, 16 бронемашин, дев’ять артилерійських систем та два засоби протиповітряної оборони.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

  • особового складу — близько 165 610 (+700) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 537 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 869 (+16) од.;
  • артилерійських систем — 2 577 (+9) од.;
  • РСЗВ — 507 (+0) од.;
  • засобів ППО — 270 (+2) од.;
  • літаків — 305 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 290 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 160 (+1);
  • крилатих ракет — 907 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 416 (+8) од.;
  • спеціальної техніки — 265 (+3).

Втрати російської армії на 20 березня 2023 року

Нагадаємо, що у окупованому Криму виник дефіцит крові, загарбники забирають усі запаси для поранених російських військовослужбовців.

Фото: Генштаб ЗСУ

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