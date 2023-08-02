ВСУ продолжают уничтожать врага на Таврическом направлении

Бронетехника ВСУ во время контрнаступления. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать живую силу и технику врага. В настоящее время происходит успешное продвижение на Таврийском направлении.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский.

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За сутки войска РФ потеряли 19 единиц военной техники. В частности, 4 ББМ, 6 единиц артиллерийских систем и минометов, 1 единица ТОС-1А "Сонцепек", 1 БпЛА, 7 единиц автомобильной.

Также было уничтожено 10 складов боеприпасов и 1 состав горюче-смазочных материалов противника.

Ранее мы уже писали, что министерство обороны США фиксирует продвижение вперед сил обороны Украины в рамках контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и длительная борьба.