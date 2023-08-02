ЗСУ продовжують знищувати ворога на Таврійському напрямку

Бронетехніка ЗСУ у час контрнаступу. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Наразі відбувається успішне просування на Таврійському напрямку.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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За добу війська РФ втратили 19 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 ББМ, 6 одиниць артилерійських систем та мінометів, 1 одиниця ТОС-1А "Сонцепьок", 1 БпЛА, 7 одиниць автомобільної техніки.

Також було знищено 10 складів боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів противника.

Раніше ми вже писали, що Міністерство оборони США фіксує просування вперед Сил оборони України в рамках контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка й тривала боротьба.