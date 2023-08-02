Буде важко: у Пентагоні прокоментували контрнаступ ЗСУ

ЗСУ продовжують контрнаступ. Фото: atlanticcouncil.org

Міністерство оборони США фіксує просування вперед Сил оборони України в рамках контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка й тривала боротьба.

Про це повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер на брифінгу у вівторок. Його цитує "Європейська правда".

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За словами Райдера, у США продовжують спостерігати, як український контрнаступ "просувається вперед". Там додали, що для ЗСУ це "буде важка боротьба".

Перспективи контрнаступу ЗСУ

Генерал наголосив на коментарях міністра оборони США Ллойда Остіна, що "це буде марафон, а не спринт". Він наголосив, що Вашингтон "продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

"І тому ми знову зосередимося на спілкуванні з ними, нашими союзниками і партнерами, щоб гарантувати, що коли у ЗСУ виникнуть потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати", — зазначив Райдер.

Раніше ми повідомляли, контрнаступ Збройних сил України поступово підходить до тієї точки, коли можна більш-менш упевнено говорити про успіх ЗСУ.