ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів, яку ті укріпили на 60%, — Тарнавський

Контрнаступ український військових на передовій. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що окупанти витратили більшість свого часу на укріплення першої лінії оборони — 60%, яку вже прорвали ЗСУ. На другу і третю витратили ще менше — по 20%. Наразі наступ українських військових триває.

Про це Тарнавський розповів в інтерв’ю The Observer.

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Тарнавський про першу лінію оборони окупантів

"На мою думку, росіяни вважали, що українці не прорвуться через цю (першу. — Ред.) лінію оборони. Вони готувалися більше року. Вони зробили все, щоб ця ділянка була добре підготовлена", — зазначив командувач.

Він розповів, що українські військові наразі перебувають між першою і другою оборонними лініями. ЗСУ знищують підрозділи окупантів, які прикривають відхід своїх військ за другу лінію оборони.

Що стримувало контрнаступ

За словами Тарнавського, контрнаступ дещо стримувало мінне поле, яке організували окупанти. За ним вони чекали на ЗСУ, підбиваючи українську техніку.

"Як тільки там (на першій лінії оборони. — Ред.) з'являлася будь-яка техніка, росіяни одразу починали її обстрілювати і знищувати. Тому розмінування проводилося тільки піхотою і тільки вночі", — розповів командувач.

Він зазначив, що після прориву мінного бар'єра українськими захисниками, росіяни змушені переміщати свої сили та резерви.

"Ворог підтягує резерви не лише з України, але й з Росії", — наголосив Тарнавський.

Окупанти втратили значну частину переваги

За словами командувача, скоро в окупантів не буде сил, тож ЗСУ наступатимуть швидше. Після того, як українські захисники подолали мінне поле, російські війська втратили значну частину переваги.

Він підкреслив, що перша і друга лінії оборони дуже відрізняються. Так, друга лінія слабше побудована, тож ЗСУ зможуть використовувати свою техніку. Однак там досі є міни.

"Чим ближче до перемоги, тим важче. Чому? Тому що, на жаль, ми втрачаємо найсильніших і найкращих. Тому зараз ми маємо сконцентруватися на певних напрямках і довести справу до кінця. Як би нам усім не було важко", — додав Тарнавський.

Нагадаємо, що українські воїни продовжують невпинну роботу зі звільнення нашої землі. Одеські "Лицарі" показали, як за останні дні нищили техніку та живу силу ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту — Бахмутському.