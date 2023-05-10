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ВСУ продвинулись к востоку во время контратаки под Авдеевкой, — ISW

10 мая 2023 07:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ продвинулись к востоку во время контратаки под Авдеевкой, — ISW
Украинский военный на фронте. Фото: ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россияне продолжают топтаться на месте в районе Авдеевки. А вот украинская армия во время одной из последних контратак немного продвинулась севернее Водяного.

Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Российские оккупанты, как по сообщению украинского Генштаба, так и по утверждениям российских военных блоггеров, продолжают вести боевые действия в районе Авдеевки.

Эти позиционные бои, однако, не принесли для захватчиков никакого успеха.

Украинцы продвигаются

Вместе с тем, отметили аналитики Института, Силы обороны Украины, вероятно, добились определенного успеха во время контратаки на этом участке фронта.

На юго-западе от Авдеевки, рядом с Водяным, украинским защитникам удалось совершить незначительное продвижение, отбросив войска российской оккупационной армии.

Напомним, военный эксперт Владислав Снегирев заявил в комментарии Новини.LIVE, что Авдеевка в Донецкой области критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо". Ситуация в Авдеевке может стать вторым Бахмутом.

Российское военное руководство, вероятно, привлекло к наступлению на Авдеевку ограниченное количество высококвалифицированных подразделений группы "Вагнер". Они пробуют закрепить недавние ограниченные тактические успехи в этом районе.

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