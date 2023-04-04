Росіяни обрали нову тактику атак на Авдіївку

Ворожі боєприпаси додають проблем українським захисникам

Російські окупаційні війська стали частіше скидати на житлові квартали Авдіївки важкі бомби. Ці боєприпаси росіяни переоснащують в так звані баражуючі бомби.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"На минулому тижні під Авдіївкою стало особливо помітно збільшення активності ворожої авіації. Зокрема, бомбардувальної", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

Він зазначив, що за допомогою авіації ворог скидає так звані бомби, що баражують, вагою від 500 кг і більше.

"Ці боєприпаси створюють для нас досить серйозні проблеми через потужність свого заряду і, як наслідок, площі ураження", — пояснив військовий експерт.

Водночас він нагадав, що окупанти помітно почали нарощувати інтенсивність обстрілів українського прикордоння в Чернігівській, Сумській та Харківській областях, все частіше використовуючи при цьому такі ж самі баражуючі авіабомби.

Що відбувається в Авдіївці

Авдіївка на Донеччині є критично важливою для ворога, тому російські війська намагаються взяти місто у "кільце". Ситуація в Авдіївці може стати другим Бахмутом.

Російське військове керівництво, ймовірно, залучило до наступу на Авдіївку обмежену кількість висококваліфікованих підрозділів групи "Вагнер". Вони намагаються закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.

Нагадаємо, 1 квітня російські окупанти обстріляли Авдіївку Донецької області. Противник завдав ракетного авіаудару.

Фото: Aris Messinis / Facebook