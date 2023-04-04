Росіяни обрали нову тактику атак на Авдіївку

Селезньов розповів, чим окупанти бомблять Авдіївку
Російські окупаційні війська стали частіше скидати на житлові квартали Авдіївки важкі бомби. Ці боєприпаси росіяни переоснащують в так звані баражуючі бомби.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.
"На минулому тижні під Авдіївкою стало особливо помітно збільшення активності ворожої авіації. Зокрема, бомбардувальної", — сказав Селезньов.
Він зазначив, що за допомогою авіації ворог скидає так звані бомби, що баражують, вагою від 500 кг і більше.
"Ці боєприпаси створюють для нас досить серйозні проблеми через потужність свого заряду і, як наслідок, площі ураження", — пояснив військовий експерт.
Водночас він нагадав, що окупанти помітно почали нарощувати інтенсивність обстрілів українського прикордоння в Чернігівській, Сумській та Харківській областях, все частіше використовуючи при цьому такі ж самі баражуючі авіабомби.
Що відбувається в Авдіївці
Авдіївка на Донеччині є критично важливою для ворога, тому російські війська намагаються взяти місто у "кільце". Ситуація в Авдіївці може стати другим Бахмутом.
Російське військове керівництво, ймовірно, залучило до наступу на Авдіївку обмежену кількість висококваліфікованих підрозділів групи "Вагнер". Вони намагаються закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.
Нагадаємо, 1 квітня російські окупанти обстріляли Авдіївку Донецької області. Противник завдав ракетного авіаудару.
Фото: Aris Messinis / Facebook