ВСУ семь раз в сутки ударили по оккупантам: какие потери понесли россияне

Украинский военный стреляет из РПГ. Фото: t.me/gvardiyanastup

За минувшие сутки, 27 мая, авиация Сил обороны нанесла ряд ударов по оккупантам. Россияне потеряли военную технику и личный состав.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В ведомстве рассказывают, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также еще три — по его зенитно-ракетным комплексам.

"Нашими защитниками за прошедшие сутки были уничтожены три враждебных БпЛА разного типа", — отметили в Генштабе.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и еще один важный военный объект противника.

Ситуация на оперативных направлениях

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 21 вражескую атаку.

Также вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой, предупреждают в Генштабе.

Волынское и Полесское направления

В этих направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На полигоны Республики Беларусь прибывают определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации для проведения мероприятий боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину.

Северское и Слобожанское направления

На Северском и Слобожанском направлениях противник на протяжении минувших суток нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня, Тимоновичи, Николаевка, Железный Мост, Чайкино, Гремяч Черниговской области; Заруцкое, Глухов, Бунякино, Волфино, Екатериновка, Обода, Басовка, Мирополье Сумской области, а также Басовое, Бугаевка, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое и Хатное в Харьковской области.

Купянское направление

На Купянском направлении противник вел наступательные действия недалеко от Масютовки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодезному, Красному Первому, Фиголовке, Новомлинску, Дворичному, Западному, Масютовке, Кисловке и Берестову Харьковской области.

Лиманское направление

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, Верхнекаменному и Спорному — Донецкой.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино и Северное Донецкой области.

Авдеевское направление

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Авдеевке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

Марьинское направление

На Марьинском направлении наши защитники отразили 14 атак противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись также Георгиевке и Победе Донецкой области.

Шахтерское направление

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Большая Новоселка.

Запорожское и Херсонское направления

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам Красного Запорожской области и Змиевки в Херсонской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Вольное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Новоандреевка, Белогорье, Малая Токмачка, Степное и Каменское Запорожской области и Ивановка, Садовое, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Напомним, за сутки, 27 мая, оккупанты нанесли три ракетных и 13 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.