ВСУ поймали наемника, который сам хотел сдаться и уехать в Грузию
На фронте украинские войска взяли в плен бывшего российского осужденного. Он заявил, что сам планировал сдаться в плен, потому что сидел в России ни за что, а после плена вернуться домой в Грузию.
Видео с пленным опубликовали на Telegram-канале Государственной погранслужбы Украины.
Сам планировал сдаться
Силы обороны на одном из участков фронта взяли в плен наемника ЧВК "Ветераны" Нодара Бахтуридзе.
Российский оккупант грузинского происхождения заявил, что он с самого начала планировал:
- сдаться в плен;
- после этого попытаться вернуться на родину, в Грузию.
Тюрьма и на что и карательные отряды
Бахтуридзе заявил, что попал на войну из мест лишения свободы, где находился из-за того, что случайно оказался рядом с местом преступления, и на него это преступление и повесили.
Правосудия в России не существует, объяснил пленный.
Такими же бесправными россияне есть и на войне, подчеркнул наемник. Он подтвердил информацию о специальных отрядах, которые расстреливают тех, кто отказывается воевать против Украины.
Напомним, что о карательных отрядах, которые оккупанты развернули позади передовых частей, сообщалось еще в ноябре прошлого года.