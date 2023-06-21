ВСУ поймали наемника, который сам хотел сдаться и уехать в Грузию

Нодар Бахтуридзе, отсидевший в России ни за что и желающий вернуться на историческую родину. Фото: скриншот

На фронте украинские войска взяли в плен бывшего российского осужденного. Он заявил, что сам планировал сдаться в плен, потому что сидел в России ни за что, а после плена вернуться домой в Грузию.

Видео с пленным опубликовали на Telegram-канале Государственной погранслужбы Украины.

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Сам планировал сдаться

Силы обороны на одном из участков фронта взяли в плен наемника ЧВК "Ветераны" Нодара Бахтуридзе.

Российский оккупант грузинского происхождения заявил, что он с самого начала планировал:

сдаться в плен;

после этого попытаться вернуться на родину, в Грузию.

Тюрьма и на что и карательные отряды

Бахтуридзе заявил, что попал на войну из мест лишения свободы, где находился из-за того, что случайно оказался рядом с местом преступления, и на него это преступление и повесили.

Правосудия в России не существует, объяснил пленный.

Такими же бесправными россияне есть и на войне, подчеркнул наемник. Он подтвердил информацию о специальных отрядах, которые расстреливают тех, кто отказывается воевать против Украины.

Напомним, что о карательных отрядах, которые оккупанты развернули позади передовых частей, сообщалось еще в ноябре прошлого года.