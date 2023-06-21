Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ поймали наемника, который сам хотел сдаться и уехать в Грузию arrow

ВСУ поймали наемника, который сам хотел сдаться и уехать в Грузию

21 июня 2023 12:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ поймали наемника, который сам хотел сдаться и уехать в Грузию
Нодар Бахтуридзе, отсидевший в России ни за что и желающий вернуться на историческую родину. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На фронте украинские войска взяли в плен бывшего российского осужденного. Он заявил, что сам планировал сдаться в плен, потому что сидел в России ни за что, а после плена вернуться домой в Грузию.

Видео с пленным опубликовали на Telegram-канале Государственной погранслужбы Украины.

Читайте также:

Сам планировал сдаться

Силы обороны на одном из участков фронта взяли в плен наемника ЧВК "Ветераны" Нодара Бахтуридзе.

Российский оккупант грузинского происхождения заявил, что он с самого начала планировал:

  • сдаться в плен;
  • после этого попытаться вернуться на родину, в Грузию.

Тюрьма и на что и карательные отряды

Бахтуридзе заявил, что попал на войну из мест лишения свободы, где находился из-за того, что случайно оказался рядом с местом преступления, и на него это преступление и повесили.

Правосудия в России не существует, объяснил пленный.

Такими же бесправными россияне есть и на войне, подчеркнул наемник. Он подтвердил информацию о специальных отрядах, которые расстреливают тех, кто отказывается воевать против Украины.

Напомним, что о карательных отрядах, которые оккупанты развернули позади передовых частей, сообщалось еще в ноябре прошлого года.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас