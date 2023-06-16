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Сили ССО взяли в полон п'ятьох окупантів на підтопленій території

16 червня 2023 09:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сили ССО взяли в полон п'ятьох окупантів на підтопленій території
Воїни Сил спецоперацій ЗС України. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українські військові взяли в полон п’ятьох російських військових на підтопленому лівобережжі Херсонської області. Під час евакуації окупантів інші російські підрозділи обстріляли українські човни.

Про це повідомив Telegram-канал Сил спецоперацій ЗСУ України.

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Як дізналася українська розвідка, на лівобережжі Херсонської області після підриву Каховської ГЕС десятки окупантів залишилися відрізаними від основних російських сил на підтопленій території.

На одній із таких позицій російські окупанти мали неминуче загинути, бо рівень води підіймався, а засобів для евакуації у них не було.

В полон до ССО

Цією ситуацією скористалися українські воїни із Сил спеціальних операцій.

Отримавши інформацію і координати, вони на човнах дісталися затопленої території і взяли в полон п’ятьох окупантів.

При цьому з інших позицій росіяни почали обстрілювати човни, в яких перебували їхні ж товариші.

На щастя, ніхто із українських захисників у цій операції з поповнення обмінного фонду не постраждав. Окупанти були доставлені на суходіл, де ними зайнялися відповідні структури.

Нагадаємо, станом на 15 червня на лівому березі Дніпра в Херсонській області підтопленими залишалися 17 населених пунктів.

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