ЗСУ спіймали найманця, який сам хотів здатися і виїхати до Грузії

Нодар Бахтурідзе, який в Росії відсидів ні за що і хоче повернутися на історичну батьківщину. Фото: скріншот

На фронті українські війська взяли в полон колишнього російського засудженого. Він заявив, що сам планував здатися в полон, бо сидів у Росії ні за що, а після полону повернутися додому в Грузію.

Відео із полоненим опублікували на Telegram-каналі Державної прикордонслужби України.

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Сам планував здатися

Сили оборони на одній із ділянок фронту взяли у полон найманця ПВК "Ветерани" Нодара Бахтурідзе.

Російський окупант грузинського походження заявив, що він з самого початку планув:

здатися у полон;

після цього спробувати повернутися на батьківщину, в Грузію.

Тюрма і на що і каральні загони

Бахтурідзе заявив, що потрапив на війну із місць позбавлення волі, де перебував через те, що випадково опинився поруч із місцем злочину — і на нього цей злочин і повісили.

Правосуддя в Росії не існує, пояснив полонений.

Такими ж безправними росіяни є і на війні, наголосив найманець. Він підтвердив інформацію про спеціальні загони, які розстрілюють тих, хто відмовляється воювати проти України.

Нагадаємо, що про каральні загони, які окупанти розгорнули позаду передових частин, повідомлялося ще у листопаді минулого року.