ЗСУ спіймали найманця, який сам хотів здатися і виїхати до Грузії
На фронті українські війська взяли в полон колишнього російського засудженого. Він заявив, що сам планував здатися в полон, бо сидів у Росії ні за що, а після полону повернутися додому в Грузію.
Відео із полоненим опублікували на Telegram-каналі Державної прикордонслужби України.
Сам планував здатися
Сили оборони на одній із ділянок фронту взяли у полон найманця ПВК "Ветерани" Нодара Бахтурідзе.
Російський окупант грузинського походження заявив, що він з самого початку планув:
- здатися у полон;
- після цього спробувати повернутися на батьківщину, в Грузію.
Тюрма і на що і каральні загони
Бахтурідзе заявив, що потрапив на війну із місць позбавлення волі, де перебував через те, що випадково опинився поруч із місцем злочину — і на нього цей злочин і повісили.
Правосуддя в Росії не існує, пояснив полонений.
Такими ж безправними росіяни є і на війні, наголосив найманець. Він підтвердив інформацію про спеціальні загони, які розстрілюють тих, хто відмовляється воювати проти України.
Нагадаємо, що про каральні загони, які окупанти розгорнули позаду передових частин, повідомлялося ще у листопаді минулого року.