ВСУ сдерживают врага возле Марьинки и отбили атаки под Бахмутом: сводка Генштаба
Заканчиваются уже 558 сутки полномасштабного вторжения РФ против Украины. Россияне продолжают обстреливать мирные города нашей страны.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Обстрелы армии РФ в сутки
За сутки противник нанес пять ракетных ударов и 68 авиационных ударов, 42 раза обстрелял из РСЗО позиции наших военных и населенные пункты.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — говорится в сообщении.
Также враг сутки обстреливал населенные пункты Харьковской, Черниговской и Сумской областей.
Ситуация на фронте
На Лиманском направлении российские оккупанты безуспешно наступали в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении украинские бойцы отразили атаки армии РФ в районе севернее Клищиевки Донецкой области.
На Марьинском направлении ВСУ и дальше сдерживают наступление россиян в районе Марьинки, что в Донецкой области.
Успехи ВСУ
В свою очередь, украинские военные продолжают наступление на Мелитопольском направлении, где закрепляются на достигнутых рубежах.
"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течении суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника", — добавили в сообщении.
Напомним, Резников заявил, что Украина только за один день войны тратит 100 миллионов долларов. Эти средства преимущественно используются из госбюджета, а не волонтерского собрания.