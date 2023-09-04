ВСУ сдерживают врага возле Марьинки и отбили атаки под Бахмутом: сводка Генштаба

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Заканчиваются уже 558 сутки полномасштабного вторжения РФ против Украины. Россияне продолжают обстреливать мирные города нашей страны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Обстрелы армии РФ в сутки

За сутки противник нанес пять ракетных ударов и 68 авиационных ударов, 42 раза обстрелял из РСЗО позиции наших военных и населенные пункты.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — говорится в сообщении.

Также враг сутки обстреливал населенные пункты Харьковской, Черниговской и Сумской областей.

Ситуация на фронте

На Лиманском направлении российские оккупанты безуспешно наступали в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские бойцы отразили атаки армии РФ в районе севернее Клищиевки Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ и дальше сдерживают наступление россиян в районе Марьинки, что в Донецкой области.

Украинская авиация. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

Успехи ВСУ

В свою очередь, украинские военные продолжают наступление на Мелитопольском направлении, где закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинский военный с дроном. Фото: 37 отдельная бригада морской пехоты

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течении суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Напомним, Резников заявил, что Украина только за один день войны тратит 100 миллионов долларов. Эти средства преимущественно используются из госбюджета, а не волонтерского собрания.