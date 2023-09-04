ЗСУ стримують ворога біля Мар’їнки і відбили атаки під Бахмутом: зведення Генштабу

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Закінчується вже 558 доба повномасштабного вторгнення РФ проти України. Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста нашої країни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Впродовж доби противник завдав п'ять ракетних ударів та 68 авіаційних ударів, 42 рази обстріляв з РСЗВ позиції наших військових та населені пункти.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — йдеться у повідомленні.

Також ворог протягом доби обстрілював населені пункти Харківщини, Чернігівщини та Сумщини.

Ситуація на фронті

На Лиманському напрямку російські окупанти безуспішно наступали районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські бійці відбили атаки армії РФ в районі північніше Кліщіївки Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ЗСУ й надалі стримують наступ росіян в районі Мар’їнки, що на Донеччині.

Українська авіація. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Успіхи ЗСУ

Своєю чергою українські військові продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, де закріплюються на досягнутих рубежах.

Український військовий з дроном. Фото: 37 окрема бригада морської піхоти

"Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 — по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 пункти управління противника", — додали у повідомленні.

Скриншот допису

Скриншот допису

Нагадаємо, Резніков заявив, що Україна лише за один день війни витрачає 100 мільйонів доларів. Ці кошти переважно використовуються з держбюджету, а не волонтерських зборів.