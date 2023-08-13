ВСУ точными ударами уничтожили три российских танка: видео
Украинские военные на одном из направлений точными ударами уничтожили два российских танка Т-80, а также поразили Т-72 и Т-90. Перед этим бойцы ВСУ профессионально разыскали вражеские цели.
Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.
Уничтожение российских танков
"Работает группа "Асгард" подразделения "Очі" во взаимодействии с 3-й ОШБр, а также 28 ОМБр и группой "Сліпа лють" УГА. Были уничтожены два танка Т-80, поражен Т-72 и Т-90", — говорится в сообщении.
Что известно о подразделении "Очі ястреба"
В июле 2023 года в Силах территориальной обороны ВСУ сформировали подразделение аэроразведки "Очі ястреба".
Как объяснил его командир, подполковник Андрей Сухин, уникальность подразделения в том, что всевозможные средства разведки объединили в одну систему.
"Очі ястреба" — это универсальный инструмент комплексной разведки, состоящий из шести уровней:
- камеры наблюдения,
- коммерческие дроны,
- индустриальные коптеры,
- тактические "крылья",
- стратегические "крылья",
- спутниковая разведка.
Такой подход позволяет планировать эффективные наступательные операции и действовать на упреждение в защите.
Напомним, за последние сутки украинские воины уничтожили 560 российских солдат. Кроме того, россияне потеряли три танка, 11 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем и три БпЛА.