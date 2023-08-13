ВСУ точными ударами уничтожили три российских танка: видео

Уничтоженный русский танк. Фото: скриншот с видео

Украинские военные на одном из направлений точными ударами уничтожили два российских танка Т-80, а также поразили Т-72 и Т-90. Перед этим бойцы ВСУ профессионально разыскали вражеские цели.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

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"Работает группа "Асгард" подразделения "Очі" во взаимодействии с 3-й ОШБр, а также 28 ОМБр и группой "Сліпа лють" УГА. Были уничтожены два танка Т-80, поражен Т-72 и Т-90", — говорится в сообщении.

Что известно о подразделении "Очі ястреба"

В июле 2023 года в Силах территориальной обороны ВСУ сформировали подразделение аэроразведки "Очі ястреба".

Как объяснил его командир, подполковник Андрей Сухин, уникальность подразделения в том, что всевозможные средства разведки объединили в одну систему.

"Очі ястреба" — это универсальный инструмент комплексной разведки, состоящий из шести уровней:

камеры наблюдения,

коммерческие дроны,

индустриальные коптеры,

тактические "крылья",

стратегические "крылья",

спутниковая разведка.

Такой подход позволяет планировать эффективные наступательные операции и действовать на упреждение в защите.

Напомним, за последние сутки украинские воины уничтожили 560 российских солдат. Кроме того, россияне потеряли три танка, 11 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем и три БпЛА.