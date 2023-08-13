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Втрати окупантів за 13 серпня: дані Генштабу

13 серпня 2023 08:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Втрати окупантів за 13 серпня: дані Генштабу
Російський окупант. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України продовжують нещадно ліквідовувати російських окупантів. Так, минулої доби українські воїни знищили 560 російських солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів за 13 серпня

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року до 13 серпня 2023 року наступні:

  • особового складу — близько 253850 (+560) осіб ліквідовано;
  • танків — 4298 (+3) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 8335 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем — 5072 (+19) одиниць;
  • РСЗВ — 713 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 477 (+5) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 313 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4204 (+3);
  • крилатих ракет — 1379 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7543 (+20) одиниць;
  • спеціальної техніки — 760 (+1).
Окупанти
Втрати окупантів за 13 серпня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за останні 24 години російські окупаційні війська здійснили сім ракетних ударів та 47 авіаударів по Україні. Було зафіксовано 43 обстріли з реактивних систем щодо позицій оборони та міст, як результат — є загиблі та поранені.

 

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