Втрати окупантів за 13 серпня: дані Генштабу
13 серпня 2023 08:33
Російський окупант. Фото: росЗМІ
Збройні сили України продовжують нещадно ліквідовувати російських окупантів. Так, минулої доби українські воїни знищили 560 російських солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Втрати окупантів за 13 серпня
Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року до 13 серпня 2023 року наступні:
- особового складу — близько 253850 (+560) осіб ліквідовано;
- танків — 4298 (+3) одиниць;
- бойових броньованих машин — 8335 (+11) одиниць;
- артилерійських систем — 5072 (+19) одиниць;
- РСЗВ — 713 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 477 (+5) одиниць;
- літаків — 315 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 313 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4204 (+3);
- крилатих ракет — 1379 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7543 (+20) одиниць;
- спеціальної техніки — 760 (+1).
Нагадаємо, що за останні 24 години російські окупаційні війська здійснили сім ракетних ударів та 47 авіаударів по Україні. Було зафіксовано 43 обстріли з реактивних систем щодо позицій оборони та міст, як результат — є загиблі та поранені.