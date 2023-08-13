Втрати окупантів за 13 серпня: дані Генштабу

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Збройні сили України продовжують нещадно ліквідовувати російських окупантів. Так, минулої доби українські воїни знищили 560 російських солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Втрати окупантів за 13 серпня

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року до 13 серпня 2023 року наступні:

особового складу — близько 253850 (+560) осіб ліквідовано;

танків — 4298 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин — 8335 (+11) одиниць;

артилерійських систем — 5072 (+19) одиниць;

РСЗВ — 713 (+0) одиниць;

засобів ППО — 477 (+5) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 313 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4204 (+3);

крилатих ракет — 1379 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7543 (+20) одиниць;

спеціальної техніки — 760 (+1).

Втрати окупантів за 13 серпня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за останні 24 години російські окупаційні війська здійснили сім ракетних ударів та 47 авіаударів по Україні. Було зафіксовано 43 обстріли з реактивних систем щодо позицій оборони та міст, як результат — є загиблі та поранені.