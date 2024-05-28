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ВСУ укрепляют позиции в Волчанске — в Генштабе проинформировали об оперативной обстановке

28 мая 2024 18:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Генштаб обнародовал строительство по состоянию на вечер 28 мая
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские Силы обороны во вторник, 28 мая, продолжают сдерживание российского наступления. За сутки произошло 76 боевых столкновений с врагом.

Об этом говорится в строительстве Генштаба в Facebook.

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Ситуация на фронте на 28 мая

В Генштабе отметили, что самым горячим остается Покровское направление: украинские воины наносят урон врагу и жестко отвечают на их попытки продвинуться. Оккупанты с начала суток совершили 20 атак на позиции наших войск: 14 боестолкновений отбили, шесть еще продолжаются недалеко от Новоалександровки и Прогресса.

Враг ударил двумя авиабомбами по Евгеньевке и двумя по Новоселовке Первой. По второму населенному пункту нанесен удар еще и неуправляемыми авиационными ракетами.

На Харьковском направлении продолжаются два боевых столкновения в районе населенного пункта Липцы. В то же время Россия продолжает разрушать КАБами город Волчанск — сегодня было сброшено шесть авиабомб. Вместо этого ВСУ укрепляются и активно противодействуют россиянам.

На Купянском направлении произошло 14 столкновений — воины отразили 10 попыток оккупантов продвинуться вперед. В настоящее время продолжаются бои в районах Синьковки, Петропавловки и Невского.

ситуация на фронте 28 мая
Украинский танк. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении украинские военные предупредили 8 из 10 атак врага в районах Торского и Серебрянского леса, удалось не допустить потерь позиции. А возле населенного пункта Терны продолжается два боевых столкновения.

На Кураховском направлении противник применяет управляемые авиационные бомбы: на Елизаветовку РФ сбросила четыре КАБа и три на Евгеньевку. Там с начала суток произошло четыре боевых столкновения: одно еще продолжается возле Водяного.

На Времивском направлении враг продолжает атаковать в Старомайорском районе: три атаки оккупантов подразделения ВСУ отбили, одна еще продолжается.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, враг семь раз пытался оттеснить украинские подразделения в районе Крынок и потерпел неудачу. Одно боевое столкновение продолжается.

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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в Волчанске непрерывно идут бои с врагом. Россияне девять раз пробовали штурмовать украинские позиции.

Также мы писали, что в Волчанске оккупанты обворовывают заброшенные дома украинцев. Они мешками выносили личные вещи и загружали в автомобиль.

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