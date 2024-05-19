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Російські окупанти обкрадають будинки українців у Вовчанську — відео

19 травня 2024 12:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни знову обкрадають помешкання цивільних на Харківщині
Окупанти крадуть речі. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники продовжують наступальні дії на Харківську область. У Вовчанську, де тривають запеклі бої, окупанти обкрадають покинуті оселі українців.

Відповідні кадри оприлюднив Telegram-канал "Розвідка Ноєм".

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На відео чітко видно, як російські окупанти займаються розкраданням майна українців у покинутих оселях. Вони мішками виносять особисті речі та завантажують їх у військовий автомобіль.

Також дрон зафіксував, як місцеві мешканці-"ждуни" радіють приходу російських військових у Вовчанськ.

Нагадаємо, прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали ураження російській піхоті у Вовчанську Харківської області.

Також в ISW вважають, що російські окупанти хочуть захопити Часів Яр та Вовчанськ. Таким чином вони могли б зайняти вигідні позиції для подальших наступальних операцій проти Костянтинівки та Дружківки. 

Крім того, у Харківській області триває евакуація цивільних з Вовчанської громади. Звідти вдалося вивезти вже близько 2500 людей.

крадіжка
Харківська область
окупанти
війна в Україні

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