Росіяни знову обкрадають помешкання цивільних на Харківщині

Російські окупанти обкрадають будинки українців у Вовчанську — відео
Російські загарбники продовжують наступальні дії на Харківську область. У Вовчанську, де тривають запеклі бої, окупанти обкрадають покинуті оселі українців.
Відповідні кадри оприлюднив Telegram-канал "Розвідка Ноєм".
Окупанти крадуть речі з будинків у Вовчанську
На відео чітко видно, як російські окупанти займаються розкраданням майна українців у покинутих оселях. Вони мішками виносять особисті речі та завантажують їх у військовий автомобіль.
Також дрон зафіксував, як місцеві мешканці-"ждуни" радіють приходу російських військових у Вовчанськ.
Нагадаємо, прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали ураження російській піхоті у Вовчанську Харківської області.
Також в ISW вважають, що російські окупанти хочуть захопити Часів Яр та Вовчанськ. Таким чином вони могли б зайняти вигідні позиції для подальших наступальних операцій проти Костянтинівки та Дружківки.
Крім того, у Харківській області триває евакуація цивільних з Вовчанської громади. Звідти вдалося вивезти вже близько 2500 людей.
Читайте Новини.LIVE!