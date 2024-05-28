Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ укріплюють позиції у Вовчанську — у Генштабі проінформували про оперативну обстановку arrow

ЗСУ укріплюють позиції у Вовчанську — у Генштабі проінформували про оперативну обстановку

28 травня 2024 18:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Генштаб оприлюднив зведення станом на вечір 28 травня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські Сили оборони у вівторок, 28 травня, продовжують стримування російського наступу. Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень з ворогом.

Про це йдеться у зведенні Генштабу у Facebook.

Читайте також:

Ситуація на фронті на 28 травня

У Генштабі зауважили, що найгарячішим залишається Покровський напрямок: українські воїни завдають втрат ворогу та жорстко відповідають на їхні спроби просунутись. Окупанти з початку доби здійснили 20 атак на позиції наших військ: 14 боєзіткнень відбили, шість ще тривають неподалік Новоолександрівки та Прогресу.

Ворог вдарив двома авіабомбами по Євгенівці та двома по Новоселівці Першій. По другому населеному пункту завдано удару ще й некерованими авіаційними ракетами.   

На Харківському напрямку триває два бойових зіткнення в районі населеного пункту Липці. Водночас Росія продовжує руйнувати КАБами місто Вовчанськ — сьогодні було скинуто шість авіабомб. Натомість ЗСУ укріплюються та активно протидіють росіянам.

На Куп’янському напрямку відбулося 14 зіткнень — воїни відбили 10 спроб окупантів просунутися вперед. Наразі тривають бої в районах Синьківки, Петропавлівки та Невського. 

ситуація на фронті 28 травня
Український танк. Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку українські військові попередили 8 з 10 атак ворога в районах Торського та Серебрянського лісу, вдалося не допустити втрат позиції. А біля населеного пункту Терни триває два бойових зіткнення.

На Курахівському напрямку противник застосовує керовані авіаційні бомби: на Єлизаветівку РФ скинула чотири КАБи та три на Євгенівку. Там від початку доби відбулося чотири бойових зіткнення: одне ще триває неподалік Водяного. 

На Времівському напрямку ворог продовжує атакувати в районі Старомайорського: три атаки окупантів підрозділи ЗСУ відбили, одна ще продовжується.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, ворог сім разів намагався відтіснити українські підрозділи в районі Кринок та зазнав невдачі. Одне бойове зіткнення досі  триває. 

null
Скриншот допису Генштабу
null
Скриншот допису Генштабу

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у Вовчанську безупинно точаться бої з ворогом. Росіяни дев'ять разів намагалися штурмувати українські позиції.

Також ми писали, що у Вовчанську окупанти обкрадають покинуті оселі українців. Вони мішками виносили особисті речі та завантажували їх у автомобіль.

росія
обстріли
окупанти
війна в Україні
фронт
наступ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби