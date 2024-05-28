Генштаб оприлюднив зведення станом на вечір 28 травня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

Українські Сили оборони у вівторок, 28 травня, продовжують стримування російського наступу. Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень з ворогом.

Про це йдеться у зведенні Генштабу у Facebook.

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Ситуація на фронті на 28 травня

У Генштабі зауважили, що найгарячішим залишається Покровський напрямок: українські воїни завдають втрат ворогу та жорстко відповідають на їхні спроби просунутись. Окупанти з початку доби здійснили 20 атак на позиції наших військ: 14 боєзіткнень відбили, шість ще тривають неподалік Новоолександрівки та Прогресу.

Ворог вдарив двома авіабомбами по Євгенівці та двома по Новоселівці Першій. По другому населеному пункту завдано удару ще й некерованими авіаційними ракетами.

На Харківському напрямку триває два бойових зіткнення в районі населеного пункту Липці. Водночас Росія продовжує руйнувати КАБами місто Вовчанськ — сьогодні було скинуто шість авіабомб. Натомість ЗСУ укріплюються та активно протидіють росіянам.

На Куп’янському напрямку відбулося 14 зіткнень — воїни відбили 10 спроб окупантів просунутися вперед. Наразі тривають бої в районах Синьківки, Петропавлівки та Невського.

Український танк. Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку українські військові попередили 8 з 10 атак ворога в районах Торського та Серебрянського лісу, вдалося не допустити втрат позиції. А біля населеного пункту Терни триває два бойових зіткнення.

На Курахівському напрямку противник застосовує керовані авіаційні бомби: на Єлизаветівку РФ скинула чотири КАБи та три на Євгенівку. Там від початку доби відбулося чотири бойових зіткнення: одне ще триває неподалік Водяного.

На Времівському напрямку ворог продовжує атакувати в районі Старомайорського: три атаки окупантів підрозділи ЗСУ відбили, одна ще продовжується.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, ворог сім разів намагався відтіснити українські підрозділи в районі Кринок та зазнав невдачі. Одне бойове зіткнення досі триває.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у Вовчанську безупинно точаться бої з ворогом. Росіяни дев'ять разів намагалися штурмувати українські позиції.

Також ми писали, що у Вовчанську окупанти обкрадають покинуті оселі українців. Вони мішками виносили особисті речі та завантажували їх у автомобіль.