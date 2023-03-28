ВСУ ударили по оккупантам в окопах: генерал Тарнавский показал, как это было
Украинские военнослужащие пресекли попытку российских оккупантов перемещаться окопами в районе Водяного Донецкой области. В ответ на это, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по реактивной артиллерии противника.
Об этом сообщил в Telegram бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
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ВСУ нанесли удар по противнику
Тарнавский сообщил, что российские войска, пытаясь перемещаться окопами возле Водяного, неожиданно собрались в одной группе. Это дало возможность украинской реактивной артиллерии нанести меткие и результативные удары по оккупантам. Генерал подчеркнул мастерство и героизм украинских военных в борьбе с противником, отметив: "Слава героям".
События в районе Водяного подтверждают умение украинских сил эффективно противостоять оккупационным войскам и использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу. Благодаря оперативной реакции и профессионализму украинских бойцов, удалось нанести врагу существенный урон и продемонстрировать решимость в защите своей территории.
Напомним, что число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет почти 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.