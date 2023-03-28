ВСУ за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и несколько десятков единиц военной техники, — Генштаб

Украинские защитники за сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет почти 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 27 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли семь танков, 13 бронемашин и 15 артиллерийских систем.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 171 730 (+570) человек ликвидировано;

танков — 3 602 (+7) ед;

боевых бронированных машин — 6 966 (+13) ед;

артиллерийских систем — 2 653 (+15) ед;

РСЗО — 525 (+2) ед.;

средств ПВО — 277 (+0) ед;

самолетов — 305 (+0) ед;

вертолетов — 291 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2235 (+19);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 502 (+9) ед;

специальной техники — 287 (+2).

Напомним, что за прошедшие сутки украинская армия нанесла удары по 10 районам сосредоточения оккупационных войск. Были также поражены зенитно-ракетный комплекс россиян и три пункта управления оккупационными войсками рф.

Фото: ВСУ