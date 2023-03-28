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ВСУ за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и несколько десятков единиц военной техники, — Генштаб

28 марта 2023 08:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинские защитники за сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет почти 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За 27 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли семь танков, 13 бронемашин и 15 артиллерийских систем.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

  • личного состава — около 171 730 (+570) человек ликвидировано;
  • танков — 3 602 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 966 (+13) ед;
  • артиллерийских систем — 2 653 (+15) ед;
  • РСЗО — 525 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 277 (+0) ед;
  • самолетов — 305 (+0) ед;
  • вертолетов — 291 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2235 (+19);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 502 (+9) ед;
  • специальной техники — 287 (+2).

Утраты российской армии на 28 марта 2023 года

Напомним, что за прошедшие сутки украинская армия нанесла удары по 10 районам сосредоточения оккупационных войск. Были также поражены зенитно-ракетный комплекс россиян и три пункта управления оккупационными войсками рф.

Фото: ВСУ

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