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ВСУ отправили к Кобзону 840 оккупантов: последние данные Генштаба о потерях россиян

3 февраля 2023 09:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях оккупантов
ВСУ наносят удар
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За прошедшие сутки, 2 февраля, Вооруженные силы Украины отправили на концерт к Кобзону 840 российских оккупантов. Всего за время войны было ликвидировано 129 870 россиян.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери оккупантов

  • личного состава — около 129870 (+840) человек ликвидировано;
  • танков — 3215 (+4) единиц;
  • боевых бронированных машин — 6388 (+6) единиц;
  • артиллерийских систем — 2215 (+3) единиц;
  • РСЗО — 460 (+2) единиц;
  • средства ПВО — 222 (+0) единиц;,
  • самолетов — 294 (+1) единиц;
  • вертолетов — 284 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 1952 (+1),
  • крылатые ракеты — 796 (+0);
  • корабли/катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5068 (+4) единиц;
  • специальная техника — 202 (+2).

Напомним, что, по информации украинского Генерального штаба Вооруженных сил, к началу февраля ориентировочные потери российских войск в Украине только убитым составляют около 129 тысяч человек.

Соответственно, количество раненых, согласно традиционным методикам подсчета, должно превышать количество ликвидированных оккупантов примерно в три раза.

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