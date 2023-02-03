ВСУ наносят удар

За прошедшие сутки, 2 февраля, Вооруженные силы Украины отправили на концерт к Кобзону 840 российских оккупантов. Всего за время войны было ликвидировано 129 870 россиян.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери оккупантов

личного состава — около 129870 (+840) человек ликвидировано;

танков — 3215 (+4) единиц;

боевых бронированных машин — 6388 (+6) единиц;

артиллерийских систем — 2215 (+3) единиц;

РСЗО — 460 (+2) единиц;

средства ПВО — 222 (+0) единиц;,

самолетов — 294 (+1) единиц;

вертолетов — 284 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 1952 (+1),

крылатые ракеты — 796 (+0);

корабли/катера — 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 5068 (+4) единиц;

специальная техника — 202 (+2).

Напомним, что, по информации украинского Генерального штаба Вооруженных сил, к началу февраля ориентировочные потери российских войск в Украине только убитым составляют около 129 тысяч человек.

Соответственно, количество раненых, согласно традиционным методикам подсчета, должно превышать количество ликвидированных оккупантов примерно в три раза.