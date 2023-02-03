Генштаб ВСУ обновил данные о потерях оккупантов

ВСУ отправили к Кобзону 840 оккупантов: последние данные Генштаба о потерях россиян
За прошедшие сутки, 2 февраля, Вооруженные силы Украины отправили на концерт к Кобзону 840 российских оккупантов. Всего за время войны было ликвидировано 129 870 россиян.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Потери оккупантов
- личного состава — около 129870 (+840) человек ликвидировано;
- танков — 3215 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин — 6388 (+6) единиц;
- артиллерийских систем — 2215 (+3) единиц;
- РСЗО — 460 (+2) единиц;
- средства ПВО — 222 (+0) единиц;,
- самолетов — 294 (+1) единиц;
- вертолетов — 284 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 1952 (+1),
- крылатые ракеты — 796 (+0);
- корабли/катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5068 (+4) единиц;
- специальная техника — 202 (+2).
Напомним, что, по информации украинского Генерального штаба Вооруженных сил, к началу февраля ориентировочные потери российских войск в Украине только убитым составляют около 129 тысяч человек.
Соответственно, количество раненых, согласно традиционным методикам подсчета, должно превышать количество ликвидированных оккупантов примерно в три раза.