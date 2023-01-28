Потери россии в войне по состоянию на 28 января: данные Генштаба ВСУ

ВСУ продолжают наносить потери оккупантам

Армия рф уже потеряла в Украине более 125 тысяч бойцов. Только за 27 января ВСУ ликвидировали приблизительно 800 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ликвидированные захватчики

За 27 января украинские защитники уничтожили на фронтах войны приблизительно 800 российских оккупантов. Кроме того, за сутки россияне потеряли семь танков, четыре бронемашины, восемь артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, один самолет, один вертолет, шесть дронов и 26 единиц автомобильной техники.

Общие потери армии рф за время войны

С 24 февраля 2022 года по состоянию на 28 января 2023 года российская армия потеряла по меньшей мере:

личного состава — около 125 510 (+800) человек ликвидировано;

танков — 3189 (+7) единиц;

боевых бронированных машин — 6344 (+4) единицы;

артиллерийских систем — 2188 (+8) единиц;

РСЗО — 453 (+1) единицы;

средств ПВО — 221 единица;

самолетов — 293 (+1) единицы;

вертолетов — 284 (+1) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 1947 (+6);

крылатых ракет — 796;

кораблей/катеров — 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 5027 (+26) единиц;

специальной техники — 199.

Напомним, за 26 января бойцы ВСУ ликвидировали примерно 850 военных армии россии.

Как известно, российские оккупанты усиливают наступление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

Вооруженные силы Украины полностью оставили город Соледар в Донецкой области. Бойцы отступили из города, чтобы сохранить жизнь личного состава.