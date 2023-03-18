ВСУ отправили на тот свет еще почти 900 оккупантов: обновленные данные о потерях рф

За время полномасштабной войны россия потеряла более 3,5 тыс. танков

Число уничтоженных в течение 17 марта российских оккупантов составляет примерно 880 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и дроны.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные войска рф

За сутки 17 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 880 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли пять танков, семь бронемашин, восемь артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня и 14 беспилотников.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава – около 164 200 (+880) человек ликвидировано;

танков ‒ 3511 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 6830 (+7) ед;

артиллерийских систем – 2560 (+8) ед;

РСЗО – 506 (+2) ед;

средства ПВО – 265 (+0) ед;

самолетов – 305 (+0) ед;

вертолетов – 290 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+14);

крылатые ракеты – 907 (+0);

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 5404 (+3) ед;

специальная техника – 259 (+1).

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что для успешного контрнаступления Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые истребители. Это поможет завоевать преимущество в воздухе.