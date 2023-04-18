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ВСУ отправили на тот свет за сутки почти 500 оккупантов: новая сводка Генштаба

18 апреля 2023 08:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ отправили на тот свет за сутки почти 500 оккупантов: новая сводка Генштаба
ВСУ активно ликвидируют оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За прошедшие сутки, 17 апреля, Вооруженные силы Украины ликвидировали почти 500 оккупантов. В целом, за время войны было уничтожено 183130 российских солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В целом, с 24 февраля 2022 года по 18 апреля 2023 года было уничтожено:

  • личного состава — около 183130 (+470) человек ликвидировано;
  • танков — 3661 (+1) единиц;
  • боевых бронированных машин — 7098 (+11) единиц;
  • артиллерийских систем — 2810 (+6) единиц;
  • РСЗО — 538 (+0) единиц;
  • средства ПВО — 285 (+0) единиц;
  • самолетов — 308 (+0) единиц;
  • вертолетов – 293 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2353 (+6);
  • крылатые ракеты — 911 (+0);
  • корабли/катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5676 (+4) единиц;
  • специальная техника — 330 (+2).
Генштаб ВСУ
Общие боевые потери противника. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что за последние сутки, 17 апреля, Военно-Воздушные силы Сил обороны нанесли 12 ударов по районам, где сосредоточены личный состав и техника противника. Кроме того, в ходе операции был сбит один беспилотный летательный аппарат типа "Мерлин", принадлежащий противнику.

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