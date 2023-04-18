ВСУ отправили на тот свет за сутки почти 500 оккупантов: новая сводка Генштаба
За прошедшие сутки, 17 апреля, Вооруженные силы Украины ликвидировали почти 500 оккупантов. В целом, за время войны было уничтожено 183130 российских солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
ВСУ наносит удар по оккупантам
В целом, с 24 февраля 2022 года по 18 апреля 2023 года было уничтожено:
- личного состава — около 183130 (+470) человек ликвидировано;
- танков — 3661 (+1) единиц;
- боевых бронированных машин — 7098 (+11) единиц;
- артиллерийских систем — 2810 (+6) единиц;
- РСЗО — 538 (+0) единиц;
- средства ПВО — 285 (+0) единиц;
- самолетов — 308 (+0) единиц;
- вертолетов – 293 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2353 (+6);
- крылатые ракеты — 911 (+0);
- корабли/катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5676 (+4) единиц;
- специальная техника — 330 (+2).
Напомним, что за последние сутки, 17 апреля, Военно-Воздушные силы Сил обороны нанесли 12 ударов по районам, где сосредоточены личный состав и техника противника. Кроме того, в ходе операции был сбит один беспилотный летательный аппарат типа "Мерлин", принадлежащий противнику.