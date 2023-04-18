ВСУ отправили на тот свет за сутки почти 500 оккупантов: новая сводка Генштаба

ВСУ активно ликвидируют оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 17 апреля, Вооруженные силы Украины ликвидировали почти 500 оккупантов. В целом, за время войны было уничтожено 183130 российских солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В целом, с 24 февраля 2022 года по 18 апреля 2023 года было уничтожено:

личного состава — около 183130 (+470) человек ликвидировано;

танков — 3661 (+1) единиц;

боевых бронированных машин — 7098 (+11) единиц;

артиллерийских систем — 2810 (+6) единиц;

РСЗО — 538 (+0) единиц;

средства ПВО — 285 (+0) единиц;

самолетов — 308 (+0) единиц;

вертолетов – 293 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2353 (+6);

крылатые ракеты — 911 (+0);

корабли/катера — 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 5676 (+4) единиц;

специальная техника — 330 (+2).

Общие боевые потери противника. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что за последние сутки, 17 апреля, Военно-Воздушные силы Сил обороны нанесли 12 ударов по районам, где сосредоточены личный состав и техника противника. Кроме того, в ходе операции был сбит один беспилотный летательный аппарат типа "Мерлин", принадлежащий противнику.