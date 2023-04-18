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ЗСУ відправили на той світ за добу майже 500 окупантів: нове зведення Генштабу

18 квітня 2023 08:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ відправили на той світ за добу майже 500 окупантів: нове зведення Генштабу
ЗСУ активно ліквідують окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Минулої доби, 17 квітня, Збройні сили України ліквідували майже 500 окупантів. Загалом за час війни було знищено 183130 російських солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загалом, з 24 лютого 2022 року до 18 квітня 2023 року було знищено:

  • особового складу — близько 183130 (+470) осіб ліквідовано;
  • танків — 3661 (+1) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 7098 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем — 2810 (+6) одиниць;
  • РСЗВ — 538 (+0) одиниць;
  • засоби ППО — 285 (+0) одиниць;
  • літаків — 308 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 293 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2353 (+6);
  • крилаті ракети — 911 (+0);
  • кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5676 (+4) одиниць;
  • спеціальна техніка — 330 (+2).
Генштаб ВСУ
Загальні бойові втрати противника. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за останню добу, 17 квітня, Військово-Повітряні сили Сил оборони завдали 12 ударів по районах, де зосереджено особовий склад та техніку противника. Крім того, в ході операції було збито один безпілотний літальний апарат типу "Мерлін", що належить противнику.

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