ЗСУ відправили на той світ за добу майже 500 окупантів: нове зведення Генштабу

ЗСУ активно ліквідують окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби, 17 квітня, Збройні сили України ліквідували майже 500 окупантів. Загалом за час війни було знищено 183130 російських солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загалом, з 24 лютого 2022 року до 18 квітня 2023 року було знищено:

особового складу — близько 183130 (+470) осіб ліквідовано;

танків — 3661 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин — 7098 (+11) одиниць;

артилерійських систем — 2810 (+6) одиниць;

РСЗВ — 538 (+0) одиниць;

засоби ППО — 285 (+0) одиниць;

літаків — 308 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 293 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2353 (+6);

крилаті ракети — 911 (+0);

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5676 (+4) одиниць;

спеціальна техніка — 330 (+2).

Загальні бойові втрати противника. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за останню добу, 17 квітня, Військово-Повітряні сили Сил оборони завдали 12 ударів по районах, де зосереджено особовий склад та техніку противника. Крім того, в ході операції було збито один безпілотний літальний апарат типу "Мерлін", що належить противнику.