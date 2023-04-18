ЗСУ відправили на той світ за добу майже 500 окупантів: нове зведення Генштабу
18 квітня 2023 08:13
ЗСУ активно ліквідують окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ
Минулої доби, 17 квітня, Збройні сили України ліквідували майже 500 окупантів. Загалом за час війни було знищено 183130 російських солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Загалом, з 24 лютого 2022 року до 18 квітня 2023 року було знищено:
- особового складу — близько 183130 (+470) осіб ліквідовано;
- танків — 3661 (+1) одиниць;
- бойових броньованих машин — 7098 (+11) одиниць;
- артилерійських систем — 2810 (+6) одиниць;
- РСЗВ — 538 (+0) одиниць;
- засоби ППО — 285 (+0) одиниць;
- літаків — 308 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 293 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2353 (+6);
- крилаті ракети — 911 (+0);
- кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5676 (+4) одиниць;
- спеціальна техніка — 330 (+2).
Нагадаємо, що за останню добу, 17 квітня, Військово-Повітряні сили Сил оборони завдали 12 ударів по районах, де зосереджено особовий склад та техніку противника. Крім того, в ході операції було збито один безпілотний літальний апарат типу "Мерлін", що належить противнику.