ЗСУ відправили за Татарським ще пів тисячі окупантів: Генштаб назвав нові втрати рф
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані загарбники
За 3 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили вісім танків, шість бронемашин, три артилерійські системи і одну ракетну систему залпового вогню.
Загальні втрати армії рф за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 175 690 (+530) осіб ліквідовано;
- танків — 3 627 (+8) од.;
- бойових броньованих машин — 6 999 (+6) од.;
- артилерійських систем — 2 697 (+3) од.;
- РСЗВ — 528 (+1) од.;
- засобів ППО — 280 (+0) од.;
- літаків — 306 (+0) од.;
- гелікоптерів — 291 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 277 (+15);
- крилатих ракет — 911 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 562 (+9) од.;
- спеціальної техніки — 298 (+0).
Нагадаємо, уночі російські окупанти здійснили чергову масову атаку по території України безпілотниками. 14 російських дронів було знищено силами протиповітряної оборони.
Фото: ЗСУ