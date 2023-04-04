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ЗСУ відправили за Татарським ще пів тисячі окупантів: Генштаб назвав нові втрати рф

4 квітня 2023 08:51
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Українська армія тримає оборону, знищуючи російських загарбників сотнями
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Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 3 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили вісім танків, шість бронемашин, три артилерійські системи і одну ракетну систему залпового вогню.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 175 690 (+530) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 627 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 999 (+6) од.;
  • артилерійських систем — 2 697 (+3) од.;
  • РСЗВ — 528 (+1) од.;
  • засобів ППО — 280 (+0) од.;
  • літаків — 306 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 291 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 277 (+15);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 562 (+9) од.;
  • спеціальної техніки — 298 (+0).

Втрати російської армії на 4 квітня

Нагадаємо, уночі російські окупанти здійснили чергову масову атаку по території України безпілотниками. 14 російських дронів було знищено силами протиповітряної оборони.

Фото: ЗСУ

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