ЗСУ відправили за Татарським ще пів тисячі окупантів: Генштаб назвав нові втрати рф

Українська армія тримає оборону, знищуючи російських загарбників сотнями

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 3 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили вісім танків, шість бронемашин, три артилерійські системи і одну ракетну систему залпового вогню.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 175 690 (+530) осіб ліквідовано;

танків — 3 627 (+8) од.;

бойових броньованих машин — 6 999 (+6) од.;

артилерійських систем — 2 697 (+3) од.;

РСЗВ — 528 (+1) од.;

засобів ППО — 280 (+0) од.;

літаків — 306 (+0) од.;

гелікоптерів — 291 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 277 (+15);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 562 (+9) од.;

спеціальної техніки — 298 (+0).

Нагадаємо, уночі російські окупанти здійснили чергову масову атаку по території України безпілотниками. 14 російських дронів було знищено силами протиповітряної оборони.

Фото: ЗСУ