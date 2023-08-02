ВСУ поразили 14 позиций врага, — Генштаб

Бойцы ВСУ защищают Украину. Фото: Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили 14 артиллерийских средств врага на огневых позициях, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре пункта управления и ряд других важных объектов.

Об этом Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

"Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный, 75 авиационных ударов и осуществил 68 обстрелов войск и населенных пунктах. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения", — говорится в сообщении.

Вероятность ракетных и авиационных ударов на всей территории Украины остается высокой, предупреждают в Генштабе.

Контрнаступление ВСУ продолжается

За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Сопича Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. В частности, это Железный Мост, Галагановка Черниговской области; Шпиль, Юнаковка, Атинское, Басовка, Рожковичи Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Петропавловка, Нестерное и Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Тополе, Каменка, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Орехово-Василовка, Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Авдеевка, Первомайское, Карловка, Невельское и Новобахмутовка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Зоряное, Марьинка, Победа и Остро Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Благодатное и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Белогорье, Орехов и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Садово, Токаревка, Казацкое, Антоновка, Михайловка и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 — по командному пункту и 1 по — зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 14 артиллерий огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 6 средств противовоздушной обороны, 3 района сосредоточения личного состава, 1 состав боеприпасов и еще два важных объекта врага", — подытожили в Генштабе ВСУ.

Ранее мы сообщали, за минувшие сутки, 1 августа, украинские военные ликвидировали 540 оккупантов и 27 артиллерийских установок.