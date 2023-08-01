ЗСУ блискуче завдали ударів по окупантах: Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

За останні 24 години українські авіаційні сили здійснили сім атак територією, де розташовувалися війська, озброєння та обладнання російського супротивника. Крім того, було знищено один командний центр та одну антиракетну установку окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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У повідомленні йдеться, що українські ракетні підрозділи та артилерія знищили десять артилерійських установок, чотири радіоелектронні станції, чотири командні центри, район, де було багато військової техніки, п'ять об'єктів протиповітряного захисту, три місця, де базувалися солдати противника, і ще дві ключові точки противника.

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник провів мінометні та артилерійські атаки на двадцять населених пунктів.

На Лиманському напрямку окупанти завдали артилерійських ударів по Невському, Білогорівці Луганської області, а також Верхньокам'яному, Спірному та Роздолівці на Донеччині. У районі Бахмута противник безрезультатно намагався відновити свої позиції на північ і захід від Клещіївки на Донеччині. Внаслідок артилерійських атак пошкоджено десятки населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під інтенсивним обстрілом з повітря та з землі українські загони успішно відбили наступ російських військових біля Авдіївки. Понад десять місць проживання постраждали від артилерії.

На Мар'їнському напрямі українські оборонні сили продовжують протистояти російському наступу біля Мар'їнки.

На Шахтарському напрямку противник завдав повітряних ударів у районах Благодатного та Старомайорського. Ворог також намагався повернути свої позиції на схід від Старомайорського.

На Запорізькому напрямку противник фокусується на протидії просуванню наших військових та завдав ударів біля Орєхова.

На Херсонському напрямку артилерійські обстріли торкнулися десятка населених пунктів, включаючи Садове, Токарівку, Антонівку, Михайлівку та сам Херсон.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Збройні сили України продовжують героїчно протистояти супротивникові. Так, минулої доби українські захисники ліквідували 500 окупантів.

Також ми повідомляли, що головним завданням при контрнаступі ЗСУ на нинішньому етапі є знищення артилерійських установок росіян, яке відбувається рекордними темпами. Але чекати на перемогу тут і зараз, як це було рік тому на Харківщині, не варто, бо росіяни також навчаються на своїх помилках.