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Втрати російських окупантів на 2 серпня: оновлені дані Генштабу

2 серпня 2023 08:17
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Юлія Леськова
Випусковий редактор
Втрати російських окупантів на 2 серпня: оновлені дані Генштабу
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

ЗСУ продовжують героїчно захищати Україну та вибивати ворога з нашої землі. За минулу добу, 1 серпня, українські військові ліквідували 540 окупантів та 27 артилерійських установок.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 2 серпня

  • особового складу — близько 247230 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків — 4217 (+1) од,
  • бойових броньованих машин — 8213 (+8) од,
  • артилерійських систем — 4866 (+27) од,
  • РСЗВ — 700 (+1) од,
  • засоби ППО — 463 (+1) од,
  • літаків — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 311 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4042 (+15),
  • крилаті ракети — 1347 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7349 (+25) од,
  • спеціальна техніка — 718 (+0).
Можливо, це зображення (‎текст
Втрати російських окупантів на 2 серпня. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що російські війська намагатимуться утримати Бахмут до останнього, тому готові навіть до поразки на півдні. Задля порятунку репутації Володимира Путіна вони й розпочали наступ на Куп'янському напрямку.

Також ми повідомляли, що головним завданням при контрнаступі ЗСУ на нинішньому етапі є знищення артилерійських установок росіян, яке відбувається рекордними темпами. Але чекати на перемогу тут і зараз, як це було рік тому на Харківщині, не варто, бо росіяни також навчаються на своїх помилках.

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