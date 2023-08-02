Втрати російських окупантів на 2 серпня: оновлені дані Генштабу

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують героїчно захищати Україну та вибивати ворога з нашої землі. За минулу добу, 1 серпня, українські військові ліквідували 540 окупантів та 27 артилерійських установок.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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особового складу — близько 247230 (+540) осіб ліквідовано,

танків — 4217 (+1) од,

бойових броньованих машин — 8213 (+8) од,

артилерійських систем — 4866 (+27) од,

РСЗВ — 700 (+1) од,

засоби ППО — 463 (+1) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 311 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4042 (+15),

крилаті ракети — 1347 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7349 (+25) од,

спеціальна техніка — 718 (+0).

Втрати російських окупантів на 2 серпня. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що російські війська намагатимуться утримати Бахмут до останнього, тому готові навіть до поразки на півдні. Задля порятунку репутації Володимира Путіна вони й розпочали наступ на Куп'янському напрямку.

Також ми повідомляли, що головним завданням при контрнаступі ЗСУ на нинішньому етапі є знищення артилерійських установок росіян, яке відбувається рекордними темпами. Але чекати на перемогу тут і зараз, як це було рік тому на Харківщині, не варто, бо росіяни також навчаються на своїх помилках.