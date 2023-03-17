ВСУ за сутки ликвидировали более 700 окупантов и десятки единиц техники, — Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили множество российских захватчиков и единиц военной техники россиян

Число уничтоженных в течение 16 марта российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные войска рф

За 16 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, 13 бронемашин и 13 артиллерийских систем.

Общие потери русской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава — около 163 320 (+760) человек ликвидировано;

танков — 3506 (+2) ед.;

боевых бронированных машин — 6 823 (+13) ед.;

артиллерийских систем — 2 552 (+13) ед.;

РСЗО — 504 (+1) ед.;

средств ПВО — 265 (+0) ед.;

самолетов — 305 (+0) ед.;

вертолетов — 290 (+1) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 145 (+0);

крылатых ракет — 907 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 401 (+7) ед.;

специальной техники — 258 (+1).

Напомним, министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности истребителей МиГ-29.

Фото: Генштаб