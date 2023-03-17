ВСУ за сутки ликвидировали более 700 окупантов и десятки единиц техники, — Генштаб
Число уничтоженных в течение 16 марта российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Ликвидированные войска рф
За 16 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли два танка, 13 бронемашин и 13 артиллерийских систем.
Общие потери русской армии за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 163 320 (+760) человек ликвидировано;
- танков — 3506 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин — 6 823 (+13) ед.;
- артиллерийских систем — 2 552 (+13) ед.;
- РСЗО — 504 (+1) ед.;
- средств ПВО — 265 (+0) ед.;
- самолетов — 305 (+0) ед.;
- вертолетов — 290 (+1) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 145 (+0);
- крылатых ракет — 907 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 401 (+7) ед.;
- специальной техники — 258 (+1).
Напомним, министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности истребителей МиГ-29.
Фото: Генштаб